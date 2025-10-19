На Ямале произошел пожар на складе твердых бытовых отходов

Срочная новость Фото: © URA.RU

В селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО 18 октября произошел пожар на складе твердых бытовых отходов (ТБО). Инцидент был быстро устранен, пострадавших нет. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Ямальского района в официальной группе ведомства во «ВКонтакте». «На место происшествия выехал караул ПЧ села Яр-Сале. Пожар ликвидирован, пострадавших нет», — сообщили в группе ведомства «ВКонтакте». По информации ЕДДС, сообщение о возгорании поступило утром от местного жителя. Информация о причинах возгорания на данный момент отсутствует.