Мошенники нашли способ зарабатывать на влюбленных мужчинах

В заведении мужчину вынуждают оплачивать счет по завышенным ценам, рассказали в МВД Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мошенники начали вербовать женщин в мессенджерах, вовлекая их в преступные схемы под видом вакансий, связанных с приглашением мужчин на свидания в различные заведения. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Вербовка в данную преступную схему выглядит относительно безобидно — в мессенджере предлагают „работу“: сидеть на сайтах знакомств, приглашать мужчин на свидание и получать 10% от суммы счета „за приведенного клиента“. Выплаты — „каждый день, в любую точку мира“, — сказано в сообщении telegram-канала „Вестник Киберполиции России“

Фактически речь идет об онлайн-компоненте мошеннической схемы, в рамках которой фиктивные «свидания» используются для выманивания денежных средств у граждан. В ведомстве подчеркнули, что подобные девушки-приманки вступают в контакт с потенциальными жертвами через сервисы онлайн-знакомств, после чего приглашают их на встречу в заранее выбранное заведение. По прибытии на место мужчину встречают сообщники, которые вынуждают «гостя» оплачивать счета с многократно завышенными расценками.

Продолжение после рекламы