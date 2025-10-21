Запад создаст для Украины спутник наблюдения за Землей
Создание спутника начнется в ближайшие месяцы
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Чехия в течение 2025 года передаст Украине спутник для наблюдения за поверхностью Земли, который будет использован для сбора данных в любых погодных условиях. Реализация проекта начнется в ближайшие месяцы
«Чехия в течение года создаст и передаст в дар Украине спутник для наблюдения за поверхностью Земли. Спутник призван обеспечить сбор данных независимо от погодных условий и освещенности», — передает ТАСС.
Комплекс оснащен оборудованием для радиолокационного сканирования, оптического и радиационного обнаружения, а также предназначен для контроля радиочастотного спектра. Проект реализуют в рамках государственной программы восстановления Украины, при участии Министерства транспорта, МИД и Минпромторга Чехии.
