В мире

Запад создаст для Украины спутник наблюдения за Землей

22 октября 2025 в 03:35
Создание спутника начнется в ближайшие месяцы

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Чехия в течение 2025 года передаст Украине спутник для наблюдения за поверхностью Земли, который будет использован для сбора данных в любых погодных условиях. Реализация проекта начнется в ближайшие месяцы

«Чехия в течение года создаст и передаст в дар Украине спутник для наблюдения за поверхностью Земли. Спутник призван обеспечить сбор данных независимо от погодных условий и освещенности», — передает ТАСС.

Комплекс оснащен оборудованием для радиолокационного сканирования, оптического и радиационного обнаружения, а также предназначен для контроля радиочастотного спектра. Проект реализуют в рамках государственной программы восстановления Украины, при участии Министерства транспорта, МИД и Минпромторга Чехии.

