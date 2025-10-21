Трамп рассказал, чего боится перед встречей с Путиным в Венгрии
Трамп признался, что не хочет потерять время на саммите в Венгрии
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что пока не может принять финальное решение о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку боится «потерять время впустую». При этом он подчеркнул, что не считает само мероприятие бессмысленной тратой времени, отметив, что контакты с Россией не прекращаются.
«Не хотелось бы терять время впустую, решение пока не принято», — сказал Трамп. Его слова приводит пресс-служба Белого дома на официальном сайте.
При этом президент США подчеркнул: он не имел в виду, что встреча с Путиным будет пустой тратой времени. Трамп пообещал вернуться с конкретным решением в течение следующих двух дней.
В этом же выступлении перед прессой президент США выразил уверенность, что Путин хочет мирно урегулировать конфликт на Украине. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине и выступает за урегулирование кризиса, но с устранением его первопричин и учетом позиции российской стороны.
