Трамп рассказал, чего боится перед встречей с Путиным в Венгрии

Трамп признался, что не хочет потерять время на саммите в Венгрии Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что пока не может принять финальное решение о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку боится «потерять время впустую». При этом он подчеркнул, что не считает само мероприятие бессмысленной тратой времени, отметив, что контакты с Россией не прекращаются.

«Не хотелось бы терять время впустую, решение пока не принято», — сказал Трамп. Его слова приводит пресс-служба Белого дома на официальном сайте.

При этом президент США подчеркнул: он не имел в виду, что встреча с Путиным будет пустой тратой времени. Трамп пообещал вернуться с конкретным решением в течение следующих двух дней.

