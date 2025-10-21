Симонян раскрыла, почему не написала завещание
Симоньян не стала писать завещание
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, у которой диагностировали серьезное заболевание, раскрыла, почему не написала завещание. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Сегодня занималась спортом, как велели врачи. И писала книгу. Завещание на детей не составляю, поскольку мои наследники и так — мои дети. Как-нибудь разберутся, надеюсь», — написала Симоньян в своем telegram-канале.
Она также отметила, что многое, что о ней пишут и говорят, неправда. Но есть и такие эпизоды в ее жизни, которые действительно были. Например, она провела рядом с супругом Тиграном Кеосаяном в больнице сорок дней, когда он впал в кому.
О своем онкологическом заболевании Маргарита Симоньян впервые сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же она объявила о начале нового этапа лечения и уточнила, что не знает, когда сможет вернуться к работе. В этот период она также пережила утрату супруга Тиграна Кеосаяна, который скончался после продолжительной болезни.
