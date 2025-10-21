Вашингтон побоялся наказывать Китай за покупку российской нефти
Дональд Трамп изменил свою риторику в отношении Китая
Фото: Official White House / Shealah Craighead
США не собираются вводить дополнительные пошлины против Китая из-за импорта российской нефти. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп. По его словам, несмотря на то, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Китая, Вашингтон не будет ограничивать торговлю с Пекином на этом основании.
«Я хочу быть добрым по отношению к Китаю», — пояснил Трамп, отвечая на вопрос журналистов, рассматривает ли он введение новых торговых ограничений в связи с тем, что Китай скупает российскую нефть. Президент подчеркнул, что нынешние отношения с Пекином не требуют дополнительных мер давления.
Как уточнили в Белом доме, США продолжают внимательно следить за развитием энергетических связей между РФ и КНР. В пресс-службе напомнили, что любые дальнейшие решения в этой сфере будут приниматься с учетом интересов американской экономики. В последние недели отношения между Соединенными Штатами и Китаем осложнились из-за торговых разногласий и обсуждения возможных новых пошлин, а также из-за напряженности вокруг Тайваня.
