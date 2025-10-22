Семья разведчиков-нелегалов и брак с Дружининой: легендарного артиста Анатолия Мукасея госпитализировали

Легендарный оператор был госпитализирован 21 октября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Легендарный кинооператор Анатолий Мукасей, муж актрисы Светланы Дружининой, был срочно госпитализирован в столичную больницу. В его послужном списке находятся такие культовые фильмы, как «Берегись автомобиля!», «Большая перемена» и «Чучело». Все, что известно о знаменитом операторе-постановщике, в сбойке URA.RU.

Ранние годы и семья

Анатолий Михайлович Мукасей родился 26 июля 1938 года в Ленинграде. Его родители, Михаил Исаакович и Елизавета Ивановна Мукасей, были легендарными советскими разведчиками-нелегалами, имена которых известны в истории отечественной разведки. Детство Анатолия прошло в подмосковной Михайловке, где условия жизни были далеки от комфортных: в зимнее время стены комнаты покрывались льдом, и их приходилось завешивать одеялами, чтобы сохранить тепло.

Образование и карьера

В 1961 году Мукасей окончил операторский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК), где обучался в мастерской Александра Гальперина. Уже в студенческие годы он проявил себя как талантливый и целеустремленный специалист. Сразу после окончания института, в 1961–1962 годах, работал на Ленинградской студии кинохроники, а затем стал оператором-постановщиком на киностудии «Мосфильм».

С 1962 года Мукасей работает на «Мосфильме», где снял множество известных фильмов. Его операторская работа отличается высоким профессионализмом и художественным вкусом. Особое признание принесла ему работа над фильмом «Чучело» (1983), за которую в 1986 году он был удостоен Государственной премии СССР. Мукасей не раз рисковал своей жизнью ради удачного кадра: например, однажды он выпал из летящего самолета во время съемок, но остался жив благодаря страховочному тросу.

Общественная деятельность и признание

Анатолий Мукасей занимает активную позицию в профессиональном сообществе: он является членом Президиума Российской Академии кинематографических искусств «Ника». В разные годы его вклад в развитие отечественного кино был отмечен многочисленными государственными наградами и премиями. Среди них — звание заслуженного деятеля искусств РСФСР (1991), народного артиста Российской Федерации (2009), Царскосельская художественная премия (2017), Орден Почета (2024), а также специальная награда премии «Золотой орел» за выдающийся вклад в российский кинематограф (2024).

Семья и личная жизнь

Супругой Анатолия Михайловича является известная советская и российская актриса, режиссер и сценарист Светлана Дружинина. Она — заслуженный деятель искусств РСФСР и народная артистка РФ. Их знакомство произошло во время учебы во ВГИКе, на волейбольной площадке, где оба были капитанами студенческих команд. Супругов прозвали «два капитана».

В 2018 году пара отметила 60-летие совместной жизни. У них было двое сыновей: Анатолий (1959–1987), который стал художником, и Михаил (родился в 1966), кинооператор и кинопродюсер.

Отношение к СВО

11 марта 2014 года Анатолий Мукасей подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента России Владимира Путина на Украине и в Крыму. Этот документ собрал подписи сотен известных артистов, режиссёров и музыкантов, выразивших солидарность с действиями властей в отношении Крыма.

Здоровье и последние новости