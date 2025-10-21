Симонян рассказала о тяжелой борьбе с раком

Маргарита Симонян рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный редактор RT Маргарита Симонян накануне прошла первую процедуру химиотерапии. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«Первую химию я прошла вчера. Я специально просила отложить ее до крайнего приемлемого срока, чтобы успеть провести юбилей РТ с участием Верховного. К тому же, должно было пройти время, чтобы зажила отрезанная грудь», — написала Симонян в своем telegram-канале.

Журналист рассказала, что теперь ее ждет продолжительное лечение. О своем диагнозе она узнала 1 сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию, а услышала, что невралгия оказалась раком.

