Общество

Симонян рассказала о тяжелой борьбе с раком

22 октября 2025 в 03:47
Маргарита Симонян рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный редактор RT Маргарита Симонян накануне прошла первую процедуру химиотерапии. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«Первую химию я прошла вчера. Я специально просила отложить ее до крайнего приемлемого срока, чтобы успеть провести юбилей РТ с участием Верховного. К тому же, должно было пройти время, чтобы зажила отрезанная грудь», — написала Симонян в своем telegram-канале. 

Журналист рассказала, что теперь ее ждет продолжительное лечение. О своем диагнозе она узнала 1 сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию, а услышала, что невралгия оказалась раком. 

Ранее Симоньян раскрыла, почему не написала завещание. Она также отметила, что многое, что о ней пишут и говорят, неправда.

