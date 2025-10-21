Росавиация закрыла небо над Калугой
22 октября 2025 в 03:39
В аэропорту Калуги введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры обусловлены необходимостью обеспечения безопасности полетов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
