Кадыров рассказал о подарках из зоны проведения СВО

Кадырову подарили трофейные автомат и пулемет из зоны СВО Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о получении трофейного автомата и пулемета, добытых российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«В ходе инспекции мне также передали трофейные автомат и пулемёт, добытые нашими бойцами в зоне проведения СВО. Эти образцы пополнят экспозицию музея», — написал руководитель республики в своем telegram-канале. По его словам, такие трофеи служат напоминанием о подвигах военнослужащих и важности сохранения памяти о современных событиях.

В ходе инспекции глава Чечни также ознакомился с ходом строительных работ и условиями размещения будущего личного состава. Проект нового военного городка предусматривает не только жилые корпуса, но и современную инфраструктуру для подготовки и отдыха бойцов

