Кадыров рассказал о подарках из зоны проведения СВО

Бойцы спецоперации на Украине подарили Кадырову трофейное оружие
22 октября 2025 в 02:50
Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о получении трофейного автомата и пулемета, добытых российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«В ходе инспекции мне также передали трофейные автомат и пулемёт, добытые нашими бойцами в зоне проведения СВО. Эти образцы пополнят экспозицию музея», — написал руководитель республики в своем telegram-канале. По его словам, такие трофеи служат напоминанием о подвигах военнослужащих и важности сохранения памяти о современных событиях.

В ходе инспекции глава Чечни также ознакомился с ходом строительных работ и условиями размещения будущего личного состава. Проект нового военного городка предусматривает не только жилые корпуса, но и современную инфраструктуру для подготовки и отдыха бойцов

Ранее Кадыров поделился воспоминанием о своем отце Ахмате Кадырове в годовщину его гибели 9 мая. Он подчеркнул, что отец стал для него важным жизненным ориентиром.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

