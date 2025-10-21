В Госдуме объяснили как изменится пенсия по потере кормильца
Для детей, потерявших обоих родителей, пенсия составит около 25 тысяч рублей
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Госдуму внесут законопроект об увеличении пенсий детям, оставшимся без родителей, за счет повышения индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). С таким предложением выступила партия «Справедливая Россия — За правду».
«Законопроект предусматривает усиление страховой пенсии по случаю потери кормильца за счет корректировки расчета индивидуального пенсионного коэффициента», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на пояснительную записку к проекту. Документ, подготовленный лидером партии Сергеем Мироновым, будет направлен на рассмотрение нижней палаты парламента в среду.
По словам Миронова, средний размер такой пенсии сегодня в России составляет около 16,7 тысячи рублей. Однако после принятия законопроекта выплаты для детей, потерявших обоих родителей, могут вырасти до 25 тысяч рублей, а для детей одинокой матери — до 50 тысяч рублей.
Согласно тексту законопроекта, для ребенка, оставшегося без обоих родителей, предлагается увеличить суммарный ИПК родителей в 1,5 раза. В случае смерти одинокой матери индивидуальный пенсионный коэффициент увеличивается втрое. Миронов подчеркнул, что эти изменения позволят повысить уровень социальной поддержки осиротевших детей, компенсировать потерю семейного дохода и укрепить доверие граждан к страховой пенсионной системе России.
Ранее партия «Справедливая Россия — За правду» уже предлагала меры по усилению социальной поддержки пенсионеров, в том числе перерасчет и возврат недополученных выплат работающим пенсионерам за 2016–2024 годы. С 2025 года индексация пенсий была восстановлена, а с 2026 года планируется двухэтапное повышение пенсий в год.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.