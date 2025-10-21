В Госдуме объяснили как изменится пенсия по потере кормильца

Для детей, потерявших обоих родителей, пенсия составит около 25 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Госдуму внесут законопроект об увеличении пенсий детям, оставшимся без родителей, за счет повышения индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). С таким предложением выступила партия «Справедливая Россия — За правду».

«Законопроект предусматривает усиление страховой пенсии по случаю потери кормильца за счет корректировки расчета индивидуального пенсионного коэффициента», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на пояснительную записку к проекту. Документ, подготовленный лидером партии Сергеем Мироновым, будет направлен на рассмотрение нижней палаты парламента в среду.

По словам Миронова, средний размер такой пенсии сегодня в России составляет около 16,7 тысячи рублей. Однако после принятия законопроекта выплаты для детей, потерявших обоих родителей, могут вырасти до 25 тысяч рублей, а для детей одинокой матери — до 50 тысяч рублей.

Согласно тексту законопроекта, для ребенка, оставшегося без обоих родителей, предлагается увеличить суммарный ИПК родителей в 1,5 раза. В случае смерти одинокой матери индивидуальный пенсионный коэффициент увеличивается втрое. Миронов подчеркнул, что эти изменения позволят повысить уровень социальной поддержки осиротевших детей, компенсировать потерю семейного дохода и укрепить доверие граждан к страховой пенсионной системе России.