Эксперт назвал точную дату окончания автопродления водительских удостоверений
Автоматическое продление водительских удостоверений завершится с 1 января 2026 года
Фото: Илья Московец © URA.RU
Механизм автоматического продления водительских удостоверений, внедренный в Российской Федерации с 2022 года, прекратит свое действие с 1 января 2026 года. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры Московского государственного юридического университета (МГЮА) Тургунбой Зокиров.
«Автоматическое продление водительских удостоверений, действующее в России с 2022 года, завершится с 1 января 2026 года. К примеру, если права утрачивают силу 31 декабря 2025 года, они будут действовать до 30 декабря 2028 года включительно. Однако в случаях, когда срок действия удостоверения заканчивается с 1 января 2026 года и позже, автоматическое продление не применяется», — пояснил ТАСС Зокиров.
Эксперт подчеркнул, что водителям, ранее воспользовавшимся данной мерой, важно знать исходную дату окончания срока действия удостоверения, чтобы своевременно пройти процедуру продления в обычном порядке. Необходимая дата указана непосредственно в водительском удостоверении. Например, если права должны были стать недействительными 1 января 2023 года, их действие автоматически продлевалось с 31 декабря 2022 года на три года — до 31 декабря 2025 года. Соответственно, с 1 января 2026 года такое удостоверение утратит силу.
С 1 сентября в России повысили стоимость получения и замены водительского удостоверения. Пластиковые права теперь стоят 4000 рублей вместо 2000, а права нового поколения с чипом — 6000 вместо 3000.
