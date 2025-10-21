Эксперт назвал точную дату окончания автопродления водительских удостоверений

Автоматическое продление водительских удостоверений завершится с 1 января 2026 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Механизм автоматического продления водительских удостоверений, внедренный в Российской Федерации с 2022 года, прекратит свое действие с 1 января 2026 года. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры Московского государственного юридического университета (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

«Автоматическое продление водительских удостоверений, действующее в России с 2022 года, завершится с 1 января 2026 года. К примеру, если права утрачивают силу 31 декабря 2025 года, они будут действовать до 30 декабря 2028 года включительно. Однако в случаях, когда срок действия удостоверения заканчивается с 1 января 2026 года и позже, автоматическое продление не применяется», — пояснил ТАСС Зокиров.

Эксперт подчеркнул, что водителям, ранее воспользовавшимся данной мерой, важно знать исходную дату окончания срока действия удостоверения, чтобы своевременно пройти процедуру продления в обычном порядке. Необходимая дата указана непосредственно в водительском удостоверении. Например, если права должны были стать недействительными 1 января 2023 года, их действие автоматически продлевалось с 31 декабря 2022 года на три года — до 31 декабря 2025 года. Соответственно, с 1 января 2026 года такое удостоверение утратит силу.

