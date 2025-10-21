Логотип РИА URA.RU
Хинштейн рассказал о секретном плане «Б» на случай блэкаута в Курской области

22 октября 2025 в 03:07
Хинштейн заявил о готовности противостоять атакам ВСУ и плане на случай блэкаута

Хинштейн заявил о готовности противостоять атакам ВСУ и плане на случай блэкаута

Фото: Роман Наумов © URA.RU

На случай атак со стороны ВСУ на энергетические объекты Курской область есть секретным план «Б». Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Я не хочу вдаваться в детали, какие меры мы для себя разработали, какие у нас есть планы резервные, так называемый план „Б“, для того, чтобы противник этими планами не был осведомлен. Но то, что касается, например, объектов социальной инфраструктуры, все они у нас оснащены резервными источниками питания. Есть передвижные котельные», — заявил Хинштейн в эфире телеканала «Сейм».

Ранее ВСУ уже предпринимали попытку атаковать энергетическую инфраструктуру региона — в результате падения беспилотника было повреждено здание Курской АЭС-2, однако станция продолжила работу в штатном режиме. Губернатор Хинштейн тогда сообщил, что угрозы для энергоснабжения не возникло, и подчеркнул важность готовности к подобным инцидентам.

