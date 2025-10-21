Хинштейн рассказал о секретном плане «Б» на случай блэкаута в Курской области

«Я не хочу вдаваться в детали, какие меры мы для себя разработали, какие у нас есть планы резервные, так называемый план „Б“, для того, чтобы противник этими планами не был осведомлен. Но то, что касается, например, объектов социальной инфраструктуры, все они у нас оснащены резервными источниками питания. Есть передвижные котельные», — заявил Хинштейн в эфире телеканала «Сейм».