Страх перед встречей с Путиным и вера в перемирие: последние заявления Трампа о саммите в Венгрии

Трамп сделал ряд заявлений в Белом доме Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп сделал несколько важных заявлений. Они касались встречи с президентом России Владимиром Путиным, решения украинского конфликта, закупа российской нефти и других вопросов. Самые важные высказывания американского лидера — в материале URA.RU

Вера в прекращение огня

Дональд Трамп заявил, что все еще видит шанс на прекращение огня между Украиной и Россией. Так он ответил на вопрос одного из журналистов в Овальном кабинете, задавшего соответствующий вопрос. Трамп ответил на него коротко: «Да».

Украинский конфликт разрешится, потому что этого хотят Путин и Зеленский

Конфликт на Украине будет урегулирован, поскольку этого хотят лидеры обеих сторон — президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление сделал президент Америки Дональд Трамп в стенах Белого дома. Он также отметил, что конфликт мог привести к третьей мировой войне. Но все изменилось, по его мнению, после того, как он победил на президентских выборах США.

Продолжение после рекламы

Решение о встрече с Путиным

Трамп и Путин еще не приняли решения о встрече. Американский лидер признался, что боится впустую потерять время. При этом он не утверждает, будто встреча в Будапеште была бы «впустую потраченным временем». Он также отметил, что контакты с Россией не прекращаются. С конкретным решением Трамп планирует вернуться в течение следующих двух дней.

Решение о встрече Путина и Трампа еще не принято Фото: Официальный сайт Президента РФ









Индия будет покупать меньше нефти из России

Индия станет все меньше закупать нефть у России и в скором будущем совсем откажется от нее. Такое заявление сделал Трамп, отметив хорошие отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словам главы Белого дома, Индия намерена расширить закупки нефти в США.

Трамп не подтвердил готовность ввести дополнительные пошлины против КНР за закупки нефти у России