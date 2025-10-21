Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины
22 октября 2025 в 03:24
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Киеве, были зафиксированы взрывы. Сообщения о схожих происшествиях поступили также из Днепропетровска, Запорожья, находящегося под контролем ВСУ, Измаила и ряда других городов. Об этом сообщают украинские СМИ.
