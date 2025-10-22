Аэропорт Вильнюса парализован из-за десятков воздушных шаров
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за полетов метеозондов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Во вторник, незадолго до полуночи, деятельность Вильнюсского международного аэропорта была временно прекращена в связи с обнаружением метеорологических зондов вблизи воздушного пространства аэропорта. Об этом агентству BNS сообщила представитель компании «Летувос оро уостай» («Аэропорты Литвы») Виталия Роче.
«Прием и отправление воздушных судов были остановлены до получения дальнейших указаний. Из-за введенных ограничений были затронуты шесть авиарейсов: один самолет вернулся в пункт отправления, остальные были перенаправлены в Каунас», — заявила BNS Роче.
Национальный центр управления кризисными ситуациями информирует, что в воздушном пространстве было зафиксировано несколько десятков метеозондов. Как отмечается, такие устройства часто используются контрабандистами для нелегальной перевозки сигарет из Беларуси в Литву.
Ранее, 5 октября, аэропорт Вильнюса не принял 16 рейсов из-за воздушных шаров. За последний месяц аэропорт приостанавливал работу из-за шаров уже несколько раз.
