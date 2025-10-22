Аэропорт Вильнюса парализован из-за десятков воздушных шаров

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за полетов метеозондов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Во вторник, незадолго до полуночи, деятельность Вильнюсского международного аэропорта была временно прекращена в связи с обнаружением метеорологических зондов вблизи воздушного пространства аэропорта. Об этом агентству BNS сообщила представитель компании «Летувос оро уостай» («Аэропорты Литвы») Виталия Роче.

«Прием и отправление воздушных судов были остановлены до получения дальнейших указаний. Из-за введенных ограничений были затронуты шесть авиарейсов: один самолет вернулся в пункт отправления, остальные были перенаправлены в Каунас», — заявила BNS Роче.

Национальный центр управления кризисными ситуациями информирует, что в воздушном пространстве было зафиксировано несколько десятков метеозондов. Как отмечается, такие устройства часто используются контрабандистами для нелегальной перевозки сигарет из Беларуси в Литву.

