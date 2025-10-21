Трамп предрек отказ Индии от российской нефти

По мнению Трампа, Индия вскоре перестанет закупать нефть у России Фото: media.gazprom-neft.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия продолжит сокращать объемы закупок российской нефти и предрек отказ от нее. Об этом он сообщил в беседе с журналистами в Белом доме, ссылаясь на свои недавние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«У нас с премьер-министром Индии Нарендрой Моди очень хорошие отношения. И он не собирается закупать много нефти у России. И, как вы знаете, они не будут закупать много нефти, они уже значительно сократили объемы и продолжают сокращать», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.