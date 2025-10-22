Молниеносный рак, завещание и отношение к смерти: Симоньян рассказала правду о борьбе с онкологией

Маргарита Симоньян ранее потеряла мужа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян открыто рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием. Она поделилась подробностями того, как узнала о диагнозе, опровергла слухи и рассказала о своем отношении к болезни. В материале URA.RU собраны основные тезисы ее признания о раке.

Как Симоньян узнала о диагнозе

По словам Симоньян, этим летом она не подозревала о наличии онкологии. О диагнозе стало известно только 1 сентября, когда она обратилась к врачам с жалобами на межреберную невралгию. Ожидания не оправдались: медики диагностировали рак.

Журналистка рассказала, что в ноябре прошлого года проходила плановый чек-ап, который не выявил никаких проблем со здоровьем. Однако в декабре тяжелое заболевание ее мужа Тиграна Кеосаяна, который впал в кому, стало для нее сильнейшим стрессом. Симоньян провела с супругом в больнице 40 дней, что, по ее словам, стало триггером для развития онкологии.

Стадия заболевания и прогнозы

Симоньян сообщила, что у нее не третья, а первая-вторая стадия рака. Она не строит долгосрочных прогнозов: «Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с божьей помощью, вылечат, а может — по его же решению — отправлюсь играть в нарды с Тиграшей».

Глава RT отметила, что меньше всего переживает о возможной потере волос из-за терапии. Гораздо больше ее волнуют международные темы, такие как саммит РФ и США в Будапеште. К вопросам внешности она относится с юмором, уже приобрела парики и тюрбаны на случай возвращения в эфир.

Отношение к смерти

Симоньян подчеркнула, что ни она, ни ее друзья не рассматривают диагноз как смертный приговор. Она продолжает заниматься спортом, много времени тратит на работу над новой книгой о русской революции, регулярно делится черновиками с близкими и «не прощается с жизнью каждое утро». По словам журналистки, ее окружение осведомлено о текущем состоянии и поддерживает ее. Она отметила, что не составляет завещание на детей, так как уверена, что наследники сами разберутся.

Опровержение слухов о дорогом лечении

Симоньян опровергла информацию о баснословных расходах на лечение. Она подчеркнула, что проходит химиотерапию в муниципальной больнице по полису ОМС, а значит, лечение для нее бесплатное. Стоимость в 8 млн рублей, о которой писали некоторые источники, не соответствует действительности.