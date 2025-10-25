Логотип РИА URA.RU
Густой туман создал опасность на федеральной трассе в Тюменской области. Фото

Трасса Тюменской области второй день в плену густого тумана
25 октября 2025 в 11:50
Туман окутал трассу с вечера 24 октября

Туман окутал трассу с вечера 24 октября

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Туман на трассе Тюмень — Ишим

Фото: Telegram-канал МегаТюмень - новости Тюмени

На федеральной трассе Тюмень — Ишим утром 25 октября водители столкнулись с густым туманом, который значительно ограничил видимость. Сообщения о сложной дорожной обстановке появились в telegram-канале «МегаТюмень — новости Тюмени», где автомобилисты предупреждают друг друга о погодных условиях и призывают к осторожности.

«Трасса Тюмень — Ишим: лишь бы ежик не вышел. Водители, будьте бдительны!» — говорится в сообщении telegram-канала.

Ранее URA.RU сообщало, что на 200-м километре автодороги Тюмень — Омск в связи с ДТП организовано реверсивное движение. В то же время в Ялуторовском районе на этом же участке трассы наблюдается снижение видимости из-за густого тумана.

