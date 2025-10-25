Туман окутал трассу с вечера 24 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Туман на трассе Тюмень — Ишим Фото: Telegram-канал МегаТюмень - новости Тюмени

На федеральной трассе Тюмень — Ишим утром 25 октября водители столкнулись с густым туманом, который значительно ограничил видимость. Сообщения о сложной дорожной обстановке появились в telegram-канале «МегаТюмень — новости Тюмени», где автомобилисты предупреждают друг друга о погодных условиях и призывают к осторожности.

«Трасса Тюмень — Ишим: лишь бы ежик не вышел. Водители, будьте бдительны!» — говорится в сообщении telegram-канала.