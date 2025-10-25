Густой туман создал опасность на федеральной трассе в Тюменской области. Фото
Туман окутал трассу с вечера 24 октября
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Туман на трассе Тюмень — Ишим
На федеральной трассе Тюмень — Ишим утром 25 октября водители столкнулись с густым туманом, который значительно ограничил видимость. Сообщения о сложной дорожной обстановке появились в telegram-канале «МегаТюмень — новости Тюмени», где автомобилисты предупреждают друг друга о погодных условиях и призывают к осторожности.
«Трасса Тюмень — Ишим: лишь бы ежик не вышел. Водители, будьте бдительны!» — говорится в сообщении telegram-канала.
Ранее URA.RU сообщало, что на 200-м километре автодороги Тюмень — Омск в связи с ДТП организовано реверсивное движение. В то же время в Ялуторовском районе на этом же участке трассы наблюдается снижение видимости из-за густого тумана.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!