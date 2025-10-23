Украина ударила по автомобилю в российском регионе, есть погибшая
Дрон ВСУ влетел в автомобиль в Брянской области
Украинские военные нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области 23 октября. В результате атаки погибла женщина-водитель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По словам главы области, атака была направленной и осуществлялась с использованием беспилотного летательного аппарата. «Очередная варварская атака ВСУ против наших мирных жителей», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что украинские террористы целенаправленно поразили движущийся легковой автомобиль, в результате чего погибла женщина за рулем.
Губернатор выразил соболезнования семье погибшей. Он пообещал оказать родственникам всю необходимую поддержку и материальную помощь.
