Украина ударила по автомобилю в российском регионе, есть погибшая

Дрон ВСУ влетел в автомобиль в Брянской области, погибла женщина
23 октября 2025 в 08:00
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские военные нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области 23 октября. В результате атаки погибла женщина-водитель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы области, атака была направленной и осуществлялась с использованием беспилотного летательного аппарата. «Очередная варварская атака ВСУ против наших мирных жителей», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что украинские террористы целенаправленно поразили движущийся легковой автомобиль, в результате чего погибла женщина за рулем.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшей. Он пообещал оказать родственникам всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

