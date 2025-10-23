Reuters: Индия пересматривает торговлю с Россией из-за санкций США

Индия пересматривает контракты с российскими поставщиками нефти Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Индийские компании начали проверку своих контрактов на поставку нефти из России после объявления нового пакета санкций США против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии пересматривают свои документы по торговле нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива от „Роснефти“ и „Лукойла“ после того, как обе компании попали под санкции США», — приводит Reuters слова источника. Ведомства анализируют, не поступает ли российская нефть напрямую от этих двух поставщиков.

Ранее власти США объявили о расширении антироссийских мер, включив в санкционный список «Роснефть», «Лукойл» и их дочерние структуры. В Белом доме пояснили, что решение связано с позицией Москвы по урегулированию ситуации вокруг Украины. Руководству стран дали время до 21 ноября, чтобы прекратить сотрудничество с указанными компаниями.

