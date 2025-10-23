Рассылку штрафов с камер за езду без ОСАГО хотят начать до конца года
Модуль с проверкой ОСАГО по камерам уже готов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В России стартует пилотный проект по автоматической проверке полисов ОСАГО с помощью камер дорожного движения. До конца 2025 года механизм протестируют в Москве, Санкт-Петербурге и Чувашии. По информации источников в отрасли, масштабный запуск инициативы запланирован на октябрь 2026 года.
«У МВД заключен большой госконтракт на миллиарды рублей сроком на три года на развитие и автоматизацию системы. Там перечислено много разных задач, и одна из них — это проверка ОСАГО по камерам дорожного движения. Срок его исполнения — октябрь следующего года. Госсистему нужно сертифицировать, провести, запустить», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.
Уточняется, что речь идет о модернизации инфосистемы МВД «Паутина», которая объединит работу всех комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД в регионах. До конца марта 2026 года предстоит завершить настройку всех модулей, свести базы данных с реестрами страховых компаний и протестировать программное обеспечение на предмет сбоев и ошибок. Ожидается, что после полугодовых испытаний, к октябрю 2026 года, цифровая система окончательно заработает по всей стране.
