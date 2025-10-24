Украинское командование бросает солдат в «мясные штурмы» в ДНР
По заявлению Марочко, Украина не считается с потерями своего военного состава
Украинские военные за последние несколько дней предприняли серию контратак в районе Ямполя Донецкой Народной Республики, используя тактику «мясных штурмов». Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«На протяжении последних нескольких суток ВФУ [вооруженные формирования Украины] предприняли ряд контратакующих действий в Ямполе ДНР и его окрестностях. Украинское командование прибегает к тактике „мясных штурмов“ и не считается с потерями», — заявил эксперт РИА Новости.
Ранее RT писал, что Украина использует заградотряды в боевых действиях. В ходе недавнего случая, заградотряд уничтожил не менее шести сослуживцев с помощью беспилотников и снайперов. Тем не менее, такая тактика лишь помогла российским войскам занять выгодные позиции.
