Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Украинское командование бросает солдат в «мясные штурмы» в ДНР

Марочко: украинское командование не считается с потерями в ДНР
24 октября 2025 в 10:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По заявлению Марочко, Украина не считается с потерями своего военного состава

По заявлению Марочко, Украина не считается с потерями своего военного состава

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские военные за последние несколько дней предприняли серию контратак в районе Ямполя Донецкой Народной Республики, используя тактику «мясных штурмов». Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На протяжении последних нескольких суток ВФУ [вооруженные формирования Украины] предприняли ряд контратакующих действий в Ямполе ДНР и его окрестностях. Украинское командование прибегает к тактике „мясных штурмов“ и не считается с потерями», — заявил эксперт РИА Новости.

Ранее RT писал, что Украина использует заградотряды в боевых действиях. В ходе недавнего случая, заградотряд уничтожил не менее шести сослуживцев с помощью беспилотников и снайперов. Тем не менее, такая тактика лишь помогла российским войскам занять выгодные позиции. 

Продолжение после рекламы

  

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал