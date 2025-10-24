Япония вновь захотела мирный договор с РФ, несмотря на сложности

Япония готова пойти на заключение мирного договора с Россией, несмотря на осложненную обстановку в двусторонних отношениях. Об этом сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити , выступая с речью в парламенте по поводу вступления в новую должность.

О том, что Япония вновь захотела мирный договор с РФ, сообщал и новый министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги. Вопрос о заключении мирного договора между Японией и Россией остается открытым с 1945 года, когда страны так и не подписали официальное соглашение по итогам Второй мировой войны. Сан-Францисский договор, который советская делегация подписывать не стала, предусматривал, что Япония отказывается от любых территориальных притязаний на Курильские острова. Однако в тексте соглашения отсутствовало как точное определение состава этих островов, так и указание, в чью пользу они переходят.