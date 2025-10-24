Япония вновь захотела мирный договор с РФ, несмотря на сложности
Второй член нового состава правительства Японии заявил, что страна нацелена на мирный договор с Россией
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Япония готова пойти на заключение мирного договора с Россией, несмотря на осложненную обстановку в двусторонних отношениях. Об этом сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити, выступая с речью в парламенте по поводу вступления в новую должность.
«Отношения Японии и России находятся в сложной ситуации, однако политика японского правительства заключается в том, чтобы решить проблему „северных территорий“ (так в Японии называют южную часть Курильских островов — прим. URA.RU) и заключить мирный договор», — цитирует ТАСС нового премьер-министра.
О том, что Япония вновь захотела мирный договор с РФ, сообщал и новый министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги. Вопрос о заключении мирного договора между Японией и Россией остается открытым с 1945 года, когда страны так и не подписали официальное соглашение по итогам Второй мировой войны. Сан-Францисский договор, который советская делегация подписывать не стала, предусматривал, что Япония отказывается от любых территориальных притязаний на Курильские острова. Однако в тексте соглашения отсутствовало как точное определение состава этих островов, так и указание, в чью пользу они переходят.
