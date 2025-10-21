Премьером Японии впервые стала женщина Санаэ Такаити: какое решение по Курилам примет «самурай в юбке»

Такаити стала первой женщиной-премьером Японии Фото: KIM KYUNG-HOON / POOL / EPA

Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ), находящаяся у власти, избрала новым председателем 64-летнюю Санаэ Такаити. После одобрения ее кандидатуры парламентом 15 октября Такаити займет должность премьер-министра и станет первой женщиной, возглавившей правительство Японии за всю историю страны.

Выборы проходили в два этапа, поскольку ни один из пяти претендентов не смог набрать абсолютное большинство в первом туре. В ходе первого голосования было подано 590 голосов: по 295 от парламентариев ЛДПЯ и от рядовых членов и сторонников партии по всей стране. Во втором туре количество голосов от простых членов партии было сокращено до 47, что соответствует числу отделений партии в каждой префектуре Японии. В общей сложности участие в голосовании приняли около одного миллиона человек, что составляет менее одного процента населения страны.

В первом туре Санаэ Такаити получила 183 голоса и вышла во второй раунд вместе с министром сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми, набравшим 164 голоса. Во втором туре Такаити одержала победу, заручившись поддержкой 185 членов партии, тогда как ее оппонент получил 156 голосов.

Почему правительство Японии ушло в отставку

ЛДПЯ организовала внеочередные выборы после того, как предыдущий лидер партии и действующий глава правительства объявил о своей отставке. В качестве причины он указал желание предотвратить внутренний раскол в рядах партии. По его словам, он не собирался покидать пост до завершения переговоров по торговому соглашению с администрацией США. В итоге срок пребывания Сигэру Исибы на посту премьер-министра составил чуть более одного года.

Исиба возглавил ЛДПЯ в период серьезных испытаний: партия сталкивалась с последствиями убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, произошедшего в 2022 году, а также с масштабным коррупционным скандалом. В целях укрепления позиций Исиба инициировал проведение досрочных выборов в нижнюю палату парламента, однако впервые с 2012 года правящая коалиция утратила контроль над большинством мест.

В дальнейшем, в 2025 году, ЛДПЯ понесла поражение на муниципальных выборах в столице, что привело к утрате мест и в верхней палате парламента. Существенная часть консервативного электората перешла к правой партии «Сансэйто», что дополнительно ослабило позиции ЛДПЯ. На фоне экономических сложностей, включая первую за последние 40 лет волну инфляции и увеличение числа иностранных работников, уровень поддержки правительства продолжал снижаться, достигнув в июле рекордно низкой отметки в 23%.

Премьером Японии впервые стала женщина

В преддверии выборов Либерально-демократическая партия и «Партия обновления Японии» достигли соглашения о создании новой коалиции. Это позволило им заручиться необходимой поддержкой в парламенте для выдвижения собственного кандидата. В результате подписанного соглашения партии получили парламентское большинство, открывшее путь к избранию лидера ЛДПЯ Санаэ Такаити.

В избирательном процессе приняли участие порядка одного миллиона человек, что составляет менее 1% от общего числа жителей Японии. В ходе первого тура голосования Санаэ Такаити получила 183 голоса и вышла во второй раунд вместе с министром сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми, набравшим 164 голоса. По итогам второго тура Такаити поддержали 185 членов парламента, в то время как ее оппонент получил 156 голосов.

Либерально-демократическая партия совместно с «Партией обновления Японии» в настоящее время располагают 231 мандатом в нижней палате парламента, что на два места меньше необходимого для получения большинства (233 голоса). Таким образом, ранее сообщалось, что для победы кандидату Санаэ Такаити требуется заручиться поддержкой еще нескольких парламентариев. По информации агентства Kyodo, ссылающегося на осведомленные источники, порядка четырех независимых депутатов нижней палаты рассматривают возможность поддержать кандидатуру главы ЛДП. Дополнительно не исключается вероятность поддержки со стороны «Консервативной партии Японии».

Такаити стала 104-м премьер-министром Японии и первой женщиной, занявшей этот пост в истории страны. Она намерена выступить с программной речью в парламенте 24 октября.

Что известно о Санаэ Такаити

Такаити считается одной из наиболее авторитетных и опытных фигур в рядах Либерально-демократической партии Японии. Она родилась в 1961 году. Отец — работник автозавода, а мать — офицер полиции. Женщина окончила Университет Кобэ и Институт государственного управления и менеджмента Мацусита. В 1987 году, став обладательницей исследовательского гранта, Санаэ Такаити отправилась в США, где проходила стажировку в офисе члена Палаты представителей Конгресса Патрисии Шредер. В 1989 году она вернулась в Японию и изначально работала телеведущей. Спустя четыре года, в 1993-м, впервые получила депутатский мандат в нижней палате японского парламента.

Такаити стала 104-м премьер-министром Японии

Свое первое назначение на министерский пост Такаити получила в 2006 году. Тогда премьер-министр Синдзо Абэ включил ее сразу в несколько министерских составов: она курировала вопросы научно-технической политики, инноваций, молодежной политики и гендерного равенства, а также занималась вопросами продовольственной безопасности и делами Окинавы и Северных территорий (так в Японии официально называют южные Курильские острова). Однако спустя год Абэ ушел в отставку, а кабинет министров был распущен. Через два года ЛДПЯ потерпела поражение на выборах и оказалась в оппозиции.

В 2012 году Синдзо Абэ вновь привел Либерально-демократическую партию к победе на парламентских выборах и занял пост премьер-министра. Санаэ Такаити также вернулась в руководство страны: сначала возглавила партийный совет по политическим исследованиям, а затем была назначена министром внутренних дел. В 2021 году женщина выдвигала свою кандидатуру на пост председателя ЛДПЯ, однако уступила Фумио Кисиде. В правительстве Кисиды она совмещала несколько министерских направлений, отвечая за экономическую безопасность, продвижение культурной инициативы «Крутая Япония» (Cool Japan), вопросы интеллектуальной собственности, а также за научно-техническую и космическую политику.

Такаити известна своими консервативными и «ястребиными» взглядами, благодаря чему ее часто называют идейной наследницей покойного премьер-министра Синдзо Абэ. В числе ее политических ориентиров — бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, получившая прозвище «Железная леди».

Такаити выступает за пересмотр пацифистских положений Конституции и настаивает на укреплении вооруженных сил страны. В социальной сфере она также придерживается традиционных позиций, выступая против введения двойных фамилий, легализации однополых браков и предоставления женщинам права наследовать императорский престол. В экономической политике она делает ставку на снижение налоговой нагрузки, адресную поддержку населения, субсидирование сельских регионов, а также на масштабные инвестиции в энергетику и производство полупроводников.

Личная жизнь

В личной жизни Санаэ придерживается принципиальной позиции и не идет на уступки. Она расторгла брак с супругом и однопартийцем Таку Ямамото из-за разногласий по политическим вопросам, однако впоследствии пара восстановила отношения и вновь заключила брак. Примечательно, что после повторной регистрации брака муж взял фамилию жены. Собственных детей у Санаэ Такаити нет, но есть три пасынка — сыновья Ямамото от первого брака.

Как будут развиваться российско-японские отношения: мнение экспертов

Есть все шансы на улучшение сотрудничества

По итогам Второй мировой войны Япония сохраняет нерешенные территориальные вопросы со всеми своими соседями, включая Китай, Корею и Россию, по Курильскими островам. По мнению члена верхней палаты парламента от Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, с избранием Санаэ Такаити новым лидером правящей ЛДП и ее ожидаемым назначением на пост премьер-министра, российско-японские отношения имеют все шансы на улучшение.

Парламентарий выразил надежду, что Такаити уделит значительное внимание геополитическому положению Японии и отношениям с соседними государствами. Назначение первой женщины на пост премьер-министра — важная веха в истории страны. Судзук хотел бы, чтобы Такаити учитывала геополитическую специфику Японии и придавала должное значение взаимодействию с соседями — Россией, Китаем, Северной и Южной Кореей.

Однако существуют и определенные угрозы

Приход на политическую арену милитаристки Санаэ Такаити представляет определенную угрозу для государств региона, в том числе для России, Китая и Северной Кореи. РФ оказывается в числе затронутых стран, поскольку Такаити не высказывает намерений пересматривать свою жесткую позицию по вопросу Курильских островов.

Как отметил директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН имени Патриса Лумумбы Виталий Данилов, заявления Такаити о том, что все четыре острова северной территории продолжают оставаться японскими, свидетельствуют о вероятном ужесточении антироссийской риторики. Однако, по его словам, главным противником для нее остается Китай, в то время как Северная Корея рассматривается скорее как конкурент, но не как враг. Япония традиционно занимает жесткую милитаристскую позицию по отношению к Китаю, что обусловлено тесными историческими связями между двумя странами.

Что касается российско-японских отношений, эксперт подчеркивает, что принципиальных изменений ожидать не стоит. Санаэ Такаити, по мнению Данилова, в ближайшее время не заинтересована в резких шагах, способных нарушить существующий баланс сил. Поэтому, несмотря на сохранение жесткой позиции по отношению к Москве, значительных изменений в политике по российскому направлению не прогнозируется, заключил политолог.

Какие отношения сложились между Россией и Японией

27 января 1992 года Япония официально признала РФ в качестве правопреемника Советского Союза, что стало значимым этапом в истории двусторонних отношений между Москвой и Токио. Несмотря на продолжающийся территориальный спор относительно южных Курильских островов, взаимодействие между двумя странами поступательно развивалось. На протяжении многих лет лидеры России и Японии подписывали различные соглашения о сотрудничестве, выражая стремление урегулировать спорные вопросы.

В последние годы отмечалась активизация диалога между Россией и Японией. Примечательным событием стал официальный визит президента Владимира Путина в Токио в декабре 2016 года. В ходе визита стороны подписали 12 межправительственных и межведомственных соглашений, а также 68 коммерческих документов, охватывающих различные сферы взаимодействия. Развитие двусторонних отношений сопровождалось регулярными встречами лидеров двух государств — Владимира Путина и Синдзо Абэ, которые в 2017 и 2018 годах неоднократно проводили переговоры.

В 2016 году началась реализация совместных хозяйственных проектов на южных Курильских островах — она продолжалась несколько лет. Сотрудничество охватывало не только экономическую, но и военно-техническую сферу. Российские и японские компании осуществляли совместную разработку Ичединского нефтяного месторождения в Иркутской области, а также расширяли взаимодействие в области ядерной энергетики.

Однако российско-японские отношения резко изменились после начала конфликта на Украине. В марте 2022 года Токио присоединился к санкциям против Москвы, после чего РФ прекратила переговоры по заключению мирного договора с Японией, а также отменила безвизовый режим для японских граждан на Курильских островах, действовавший с 1990-х годов. Кроме того, Япония была включена Россией в перечень недружественных государств. В декабре 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос о принадлежности южных Курильских островов окончательно закрыт для России. Власти Японии, однако, выразили несогласие с этой позицией.

