Кирилл Дмитриев приехал в США после сорванной встречи Путина и Трампа
24 октября 2025 в 16:42
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Специальный представитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев в настоящее время совершает визит в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает CNN.
