В Ленобласти случилась страшная авария с автобусом и «Газелью», есть пострадавшие
Семь человек пострадали при столкновении автобуса с «Газелью» в Ленобласти
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Семь пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести при столкновении с автомобилем «Газель» в Ломоносовском районе Ленинградской области. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб.
«Сегодня на трассе в Ломоносовском районе Ленобласти произошло столкновение автобуса с „Газелью“. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семеро пассажиров автобуса», — говорится в telegram-канале МЧС Ленинградской области.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Схожие инциденты с участием пассажирского транспорта происходили и ранее: в Новосибирске водитель автобуса сбил шестерых человек на остановке, а в Воронеже шесть пассажиров пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем. В обоих случаях причиной ДТП стали нарушения правил дорожного движения, а пострадавшим потребовалась госпитализация.
