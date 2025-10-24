Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Ленобласти случилась страшная авария с автобусом и «Газелью», есть пострадавшие

24 октября 2025 в 17:20
Семь человек пострадали при столкновении автобуса с «Газелью» в Ленобласти

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семь пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести при столкновении с автомобилем «Газель» в Ломоносовском районе Ленинградской области. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб.

«Сегодня на трассе в Ломоносовском районе Ленобласти произошло столкновение автобуса с „Газелью“. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семеро пассажиров автобуса», — говорится в telegram-канале МЧС Ленинградской области.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Схожие инциденты с участием пассажирского транспорта происходили и ранее: в Новосибирске водитель автобуса сбил шестерых человек на остановке, а в Воронеже шесть пассажиров пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем. В обоих случаях причиной ДТП стали нарушения правил дорожного движения, а пострадавшим потребовалась госпитализация.

