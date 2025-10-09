Пьяный водитель снес шестерых человек на остановке в Новосибирске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, указано в сообщении ведомства
Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, указано в сообщении ведомства Фото:

В Новосибирске пьяный водитель автобуса снес шестерых человек на остановке. Это указано в сообщении Минздрава региона, которое ссылаются на министра здравоохранения Ростислава Заболоцкого

«В ДТП на улице Кирова пострадали шесть человек. Все они доставлены в лечебные учреждения бригадами скорой медицинской помощи», — указано в сообщении Заболоцкого. Его приводит ТАСС.

В данный момент проводится обследование пострадавших, а Министерство взяло ситуацию на контроль. В ведомстве сообщили о четверых пострадавших в тяжелом состоянии и об одном в крайне тяжелом.

В последнее время в российских городах участились инциденты с участием водителей общественного транспорта. Ранее шесть человек пострадали в аварии с автобусом в Воронеже. ДТП произошло, когда водитель машины общественного транспорта врезался в припаркованный легковой автомобиль. Тогда также пострадало шестеро пассажиров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новосибирске пьяный водитель автобуса снес шестерых человек на остановке. Это указано в сообщении Минздрава региона, которое ссылаются на министра здравоохранения Ростислава Заболоцкого «В ДТП на улице Кирова пострадали шесть человек. Все они доставлены в лечебные учреждения бригадами скорой медицинской помощи», — указано в сообщении Заболоцкого. Его приводит ТАСС. В данный момент проводится обследование пострадавших, а Министерство взяло ситуацию на контроль. В ведомстве сообщили о четверых пострадавших в тяжелом состоянии и об одном в крайне тяжелом. В последнее время в российских городах участились инциденты с участием водителей общественного транспорта. Ранее шесть человек пострадали в аварии с автобусом в Воронеже. ДТП произошло, когда водитель машины общественного транспорта врезался в припаркованный легковой автомобиль. Тогда также пострадало шестеро пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...