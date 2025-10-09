Пьяный водитель снес шестерых человек на остановке в Новосибирске

В Новосибирске пьяный водитель автобуса снес шестерых человек на остановке. Это указано в сообщении Минздрава региона, которое ссылаются на министра здравоохранения Ростислава Заболоцкого
«В ДТП на улице Кирова пострадали шесть человек. Все они доставлены в лечебные учреждения бригадами скорой медицинской помощи», — указано в сообщении Заболоцкого. Его приводит ТАСС.
В данный момент проводится обследование пострадавших, а Министерство взяло ситуацию на контроль. В ведомстве сообщили о четверых пострадавших в тяжелом состоянии и об одном в крайне тяжелом.
В последнее время в российских городах участились инциденты с участием водителей общественного транспорта. Ранее шесть человек пострадали в аварии с автобусом в Воронеже. ДТП произошло, когда водитель машины общественного транспорта врезался в припаркованный легковой автомобиль. Тогда также пострадало шестеро пассажиров.
