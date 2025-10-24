Сообщение о нападении в Казани на конвой ФСИН не подтвердилось
ФСИН не подтвердила ранее появившуюся информации о нападении на конвой
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сообщения о нападении на конвой ведомства в Казани. Распространенные ранее сведения о происшествии не соответствуют действительности, подчеркнули в ведомстве.
«Информация о нападении на конвой ФСИН России не соответствует действительности», — процитировало РИА Новости пресс-бюро ФСИН РФ. Угрозы безопасности сотрудников и заключенных нет.
Как сообщало URA.RU ранее, по информации очевидцев, на улице Гвардейской в Казани на конвой ФСИН произошло нападение. В городе был объявлен план «Перехват».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.