Происшествия

Криминал

Сообщение о нападении в Казани на конвой ФСИН не подтвердилось

24 октября 2025 в 23:04
ФСИН не подтвердила ранее появившуюся информации о нападении на конвой

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сообщения о нападении на конвой ведомства в Казани. Распространенные ранее сведения о происшествии не соответствуют действительности, подчеркнули в ведомстве.

«Информация о нападении на конвой ФСИН России не соответствует действительности», — процитировало РИА Новости пресс-бюро ФСИН РФ. Угрозы безопасности сотрудников и заключенных нет.

Как сообщало URA.RU ранее, по информации очевидцев, на улице Гвардейской в Казани на конвой ФСИН произошло нападение. В городе был объявлен план «Перехват».

