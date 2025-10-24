Командующий ВСУ Волошин признался, что отправлял солдат на убой в угоду Сырскому
82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ понесла более 60% потерь в боях в Запорожской области
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Полковник Дмитрий Волошин, командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, признался в намеренном направлении необученных солдат на передовую ради одобрения от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых ВСУ полковник Дмитрий Волошин, по совместительству командующий группой войск „Курск“, признался, что отправлял своих необученных солдат на передовую, чтобы угодить главкому Сырскому», — сообщил источник РИА Новости. По его словам, Сырский лично обещал Волошину нести ответственность за возможные потери, которые могут возникнуть в ходе так называемой «курской авантюры».
Как уточняет собеседник, Дмитрий Волошин и Александр Сырский сблизились во время подготовки данной операции. Главнокомандующий ВСУ лично посещал лагеря бригады, а итоговые отчеты о действиях подразделения направлялись непосредственно президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В частности, собеседник ТАСС сообщил, что под командованием Волошина 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины утратила свыше 60% личного состава в ходе боевых действий в Запорожской области. Вместо того чтобы провести восстановление подразделений, Волошин направил оставшиеся силы бригады в Харьковскую область, где, по его словам, река Волчья «превратилась в братскую могилу для целых частей данного соединения».
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.