82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ понесла более 60% потерь в боях в Запорожской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Полковник Дмитрий Волошин, командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, признался в намеренном направлении необученных солдат на передовую ради одобрения от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых ВСУ полковник Дмитрий Волошин, по совместительству командующий группой войск „Курск“, признался, что отправлял своих необученных солдат на передовую, чтобы угодить главкому Сырскому», — сообщил источник РИА Новости. По его словам, Сырский лично обещал Волошину нести ответственность за возможные потери, которые могут возникнуть в ходе так называемой «курской авантюры».

Как уточняет собеседник, Дмитрий Волошин и Александр Сырский сблизились во время подготовки данной операции. Главнокомандующий ВСУ лично посещал лагеря бригады, а итоговые отчеты о действиях подразделения направлялись непосредственно президенту Украины Владимиру Зеленскому.

