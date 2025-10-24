Логотип РИА URA.RU
Пушилин объяснил важность продвижения ВС РФ в сторону Красного Лимана

25 октября 2025 в 01:28
Продвижение ВС России к Лиману приближает снятие водной блокады

Фото: Илья Московец © URA.RU

Российские войска наращивают продвижение в сторону Красного Лимана (Лиман), что позволяет приблизиться к решению проблемы водоснабжения на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, подразделения 25-й общевойсковой армии Московского военного округа продолжают наступление со стороны Луганской Народной Республики.

«Сегодня посетил подразделение 25-й общевойсковой армии Московского военного округа, которое динамично продвигается в направлении Красного Лимана со стороны ЛНР. Это приближает нас к разрешению водной блокады, которую устроила Украина жителям Донецкой Народной Республики», — написал глава региона в своем telegram-канале

Ранее Пушилин отмечал, что российским силам удалось закрепиться на окраинах населенного пункта Ямполь, несмотря на активное сопротивление со стороны ВСУ. По его словам, закрепление на новых рубежах в районе Красного Лимана создает условия для восстановления стратегически важной инфраструктуры и снижения гуманитарной нагрузки на жителей ДНР, испытывающих перебои с подачей воды. Власти региона продолжают координировать работу коммунальных служб с военными, чтобы по мере продвижения обеспечить восстановление водоснабжения в населенных пунктах.

