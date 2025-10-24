В Тюменской области простились с погибшим в ходе СВО военным

Прощание с мужчиной состоядлось 24 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

24 октября на кладбище деревни Малоудалово (Тюменская область) прошла церемония прощания с уроженцем района — Першиным Никитой Сергеевичем, 2002 года рождения. Мужчина погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Ишимского округа.

