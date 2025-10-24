В Тюменской области простились с погибшим в ходе СВО военным
Прощание с мужчиной состоядлось 24 октября
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
24 октября на кладбище деревни Малоудалово (Тюменская область) прошла церемония прощания с уроженцем района — Першиным Никитой Сергеевичем, 2002 года рождения. Мужчина погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Ишимского округа.
«24 октября на кладбище деревне Малоудалово состоялся траурный митинг- прощание с нашим земляком Першиным Никитой Сергеевичем, который погиб в ходе специальной военной операции. В последний путь пришли проводить Защитника Отечества и проститься с ним родные, близкие, односельчане», — указано в сообщении.
Ранее агентство писало о том, что в Ишимском округе 3 октября прошла церемония прощания с Павлом Фоминцевым — стрелком-сапером мотострелкового отделения. Он погиб 7 сентября 2024 года во время выполнения задач в зоне специальной военной операции.
