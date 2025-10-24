Центр Тюмени сковали пятничные пробки

Затор возник на центральных улицах города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пробки в Тюмени на вечер 24 октября оцениваются на семь баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.

«Тюмень, 24 октября, 17:20. Пробки семь баллов», — указано на сайте 2ГИС.

Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Профсоюзной, Мельникайте, Федюнинского, Холодильной и Мориса Тореза.

Сервисом отмечены три аварий. Два ДТП зафиксировано на улице Федюнинского, одно — на 50 лет Октября.

