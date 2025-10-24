Логотип РИА URA.RU
Центр Тюмени сковали пятничные пробки

Пробки в Тюмени оцениваются на семь баллов из десяти
24 октября 2025 в 17:26
Затор возник на центральных улицах города

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пробки в Тюмени на вечер 24 октября оцениваются на семь баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.

«Тюмень, 24 октября, 17:20. Пробки семь баллов», — указано на сайте 2ГИС.

Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Профсоюзной, Мельникайте, Федюнинского, Холодильной и Мориса Тореза. 

Сервисом отмечены три аварий. Два ДТП зафиксировано на улице Федюнинского, одно — на 50 лет Октября. 

Пробки оцениваются в городе на семь баллов

Фото: Скрин с сайта 2ГИС

