Центр Тюмени сковали пятничные пробки
Затор возник на центральных улицах города
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Пробки в Тюмени на вечер 24 октября оцениваются на семь баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.
«Тюмень, 24 октября, 17:20. Пробки семь баллов», — указано на сайте 2ГИС.
Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Профсоюзной, Мельникайте, Федюнинского, Холодильной и Мориса Тореза.
Сервисом отмечены три аварий. Два ДТП зафиксировано на улице Федюнинского, одно — на 50 лет Октября.
Фото: Скрин с сайта 2ГИС
