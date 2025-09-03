В поселке ХМАО появились медведи и чумы во «Дворе мечты»

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков посетил сельское поселение Верхнеказымский, где открыли второй этап благоустройства общественной территории «Двор мечты». Там установили архитектурные формы, которые сохраняют национальный колорит. Об этом написано в группе «ВКонтакте» Сергея Маненкова.
«Сегодня с рабочим визитом посетил сельское поселение Верхнеказымский... Установлены малые архитектурные формы, такие как скамья „Легенды Севера“, световая арка „Вигвам“, топиарные фигуры „Медведь“ и „Чум“», — пишет глава района и поздравляет жителей с наступающим Днем района и работников нефтяной и газовой промышленности.
«Двор мечты» — проект-победитель регионального конкурса инициативных проектов. Помимо архитектурных сооружений провели работы по озеленению, установлены качели для всех возрастов, лавочки и урны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!