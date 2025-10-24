Слухи ЯНАО: «ЕР» дала отпор оппозиции

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Илья Московец © URA.RU

Пока глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заботится о демографии и готовится к «прямой линии», в региональном парламенте нет согласия между депутатами правящей партии. Между тем, в Муравленко и Надыме действующие мэры без особой шумихи пошли на второй срок, а налоговики отчитались о рекордных сборах с физических лиц. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете — почему таксисты меняют работу и за что федеральные власти хвалят Ямал.

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Артюхов мониторит соцсети...

Чиновники из окружного правительства обсуждают грядущую прямую линию, к которой начал готовиться губернатор Дмитрий Артюхов. Одно из главных политических событий пройдет в декабре. «Артюхова сейчас часто можно заметить за изучением социальных сетей. Он уделяет серьезное внимание проблемам жителей округа и лично читает обращения, чтобы понимать болевые точки региона. В эфире он уверенно ответит на все волнующие граждан вопросы без всяких шпаргалок», — говорят источники.

…и успокаивает многодетных

В окружном правительстве продолжают вестись разговоры о непростом формировании бюджета. Он формируется в режиме жесткой экономии, но остается социальноореинтированным. «Глава Ямала Дмитрий Артюхов стал все чаще публично напоминать, что многое придется перекраивать. Вот и на полях демографического совета в Москве он заявил, что некоторые статьи расходов урежут, но в то же время успокоил многодетные семьи — все меры поддержки в их отношении останутся неизменными», — делятся информацией инсайдеры из политтусовки.

Власти получили одобрение федералов

Слухмейкеры говорят, что в федеральном правительстве довольны итогами противопожарного сезона на Ямале. Действительно, обстановка этого лета не сравнима с сезоном 2024 года, а тем более предыдущих, когда приходилось задействовать самолет Бе-200. «Все лесные пожары тушились в первый же день. Беспилотники „Ямалспас“ хорошо помогали выявлять очаги. И вообще, регион создал одно из лучших подразделений, хоть и требующее определенных трат — но и отдача налицо», — поговаривают в окружном правительстве.

«Единороссы» дали бой оппозиции

В кулуарах Заксо депутаты обсуждают далеко не мирно прошедшее заседание, на котором вице-спикер Виктор Казарин позволил себе жесткие высказывания в отношении оппозиционных фракций. По словам слухачей, комментарии и вопросы, которые задавали глава коммунистов Ямала Елена Кукушкина и либерал-демократ Денис Садовников получали едкие замечания и даже насмешки. «Кажется вообще все третье заседание парламента прошло под эгидой противостояния. Оппозиция задавала вопросы, ЕР жестко на них отвечали, где-то посмеиваясь над высказываниями. Между тем, большинству известна позиция Кукушкиной, и Казарин мог решить, что она отнимает драгоценное время у народных избранников. А вот Садовникову досталось под горячую руку», — болтают злые языки.

Чиновники ждут премий

В окружном депобре шепчутся, что назначение учителя Михаила Иванова из Ямальского многопрофильного колледжа стало логичной победой окружного департамента образования по «выращиванию» и привлечению специалистов и в департаменте, в связи с этим, грядут позитивные перестановки и премирования команды, которая показывает себя с лучшей стороны. «Ямальские педагоги все чаще оказываются в числе первых на различных всероссийских конкурсах и соревнованиях, что стало результатом эффективной работы профильного департамента, которого ждут солидные премии в конце года», — болтают слухачи.

Мэров избрали незаметно,...

Слухачи поговаривают, что пока весь Ямал следил за выборами в Приуральском и Ямальском районах, «за кадром» остались избирательные кампании в Муравленко и Надыме. По словам сплетников, «тихие выборы» в муниципалитетах получились по двум причинам: неочевидность из-за наличия действующего главы, да и само объявление конкурса в соцсетях не афишировалось. «Никто и не сомневался, что у власти останутся прежние главы — в Муравленко Елена Молдован, а в Надыме — Дмитрий Жаромских. К тому же открыто нигде о конкурсе не заявлялось, только в документах на сайтах администраций. Скорее всего, сделано это, чтобы не привлекать лишнего внимания, да и соперники у них выглядели слишком техническими», — болтают злые языки.

...а район живет без главы

В курилках администраций шепчутся, что выборы главы Приуральского района специально затягивают. Слухачи рассказывают, будто избрание мэра завершит укрупнение муниципалитета, но для этого еще не все подготовлено. «Заседание думы назначено только на 27 октября. И это последний день — дальше тянуть нельзя . Вероятно, депутатам и чиновникам просто нужно время на подготовку всех необходимых для слияния документов, чтобы после выборов главы приступить к реализации программы „Большого Приуралья“. Переходный период слияния Лабытнанги и Приуральского района продлится до конца года и пока еще много моментов остаются неясными» — говорят слухмейкеры.

Мэр Нового Уренгоя порадовал власти

В кабинетах мэрии газовой столицы ходят слухи, что глава Нового Уренгоя Антон Колодин сумел достойно принять Артюхова и тот уехал из города с хорошими впечатлениями. Визит губернатора в НУР состоялся 22 октября. «Артюхов остался довольным, как в городе идут дела и закрыл глаза на отдельные недостатки, с которым власти города столкнулись в начале отопительного сезона. Стройки в городе тоже продвигаются, пусть и не так быстро, как хотелось, так что Колодин подтвердил репутацию эффективного менеджера», — говорят чиновники.

Чиновники сэкономили на волонтерах

Слухачи поговаривают, что студентов одного из колледжей Надыма, которые вышли в финал всероссийского конкурса «Волонтеры Победы», отправляют до Москвы в плацкартном вагоне, потому что администрация города якобы отказалась выделить деньги на авиабилеты. «Что, Надым — самый бедный город округа? Почему наши дети четыре дня должны мучиться в поезде, когда другие спокойно летят?» — возмущаются слухачи.

Налоговики собрали с ямальцев рекордные средства...

Между тем, УФНС по ЯНАО собрала с ямальцев аж 106% налоговых поступлений. Такое стало возможным из-за роста зарплат и высоких процентных ставок по банковским вкладам. Правда в целом, картина выглядит не столь оптимистично — предприятия, наоборот, все больше и больше недоплачивают в бюджет. «В следующем году ямальцы заплатят еще больше, доходность по вкладам была еще больше, а ключевая ставка на конец года станет значительно ниже предыдущей. Да и рост зарплат замедлился незначительно. Но вот уже в долгосрочной перспективе достичь такого результата станет сложнее», — обсуждают эксперты в финансовых кругах.

…и спасают компанию от банкротства

Слухмейкеры сообщают, что на выступлении в заксо исполняющий обязанности главы УФНС Руслан Посунько неожиданно дал понять, что служба открыта к компромиссам. В кулуарах это заявление восприняли как сигнал о готовности к диалогу. В деловых кругах Ямала утверждают, что окружные власти опасаются социальных и экономических последствий возможного банкротства одного крупного подрядчика. «Вопрос непростой, но налоговая, похоже, готова идти навстречу. Все понимают, что, если компанию „уронят“, это может больно ударить по региону — рабочие места, невыполненные контракты, социальное напряжение», — говорят собеседники, близкие к переговорам. Эта версия подтверждается и тем, что арбитраж пока приостановил производство по иску налоговиков, ссылаясь на неправильно поданные юристами документы.

Ямальские активы уходят в Тюмень

В ямальских деловых кругах обсуждают тревожную тенденцию: крупнейшие активы ПАО «Газпром» якобы массово выводятся из региона и переходят под контроль тюменских бизнесменов. Особое возмущение вызывает история с легендарной гостиницей «Ямбург» в Новом Уренгое. Объект, который оценивался почти в два миллиарда рублей, был продан менее чем за 500 миллионов. Новый владелец — крупный тюменский бизнесмен и владелец нескольких компаний Егор Лохман. «Регион теряет не только налоговую базу, но и рабочие места, а тюменские бизнесмены получают уникальные активы по бросовым ценам. Подобные сделки могут стать новым трендом, а Тюмень окончательно закрепит за собой статус центра притяжения капитала Западной Сибири», — болтают в бизнес-сообществе.

На предприятия нагрянут проверки

Слухачи поговаривают, что после взрывов из-за халатности на заводе в Копейске, местные предприятия усиливают проверку объектов нефтегазового комплекса на предмет пожарной безопасности и уязвимостей. «Подобные мероприятия не новы, особенно после резонансных ЧП, однако в этот раз проверять будут особенно тщательно силами окружного МЧС и местных внутренних служб. За обнаруженные нарушения будут строго наказывать и предписаниями на устранение обойтись не получится», — шепчутся сплетники.

Таксисты уходят в курьеры

Слухачи болтают, что проблема с нехваткой такси, особенно в Ноябрьске и Новом Уренгое, потихоньку переходит из разряда неудобств в разряд кризиса. Водители начинают отказываться от работы из-за нерентабельности. «Цены на бензин и запчасти растут, агрегаторы сжимают комиссии, не давая поднять тарифы для населения, чтобы сохранить лояльность. Таксисты начинают видеть большую выгоду и плюсы в доставке, работая с пунктами выдачи заказов, а то и вовсе уходят на склады, где получают сравнимые с водительскими зарплаты, без сопутствующих трудностей», — щебечут слухмейкеры.

Власти избавляются от лотков

Сплетники болтают, что в муниципалитетах рассматривают планы по «санации» неэффективных, с точки зрения чиновников, торговых точек. Речь идет о точечных проверках и возможном изъятии нестационарных торговых объектов под предлогом благоустройства. «Пока крупные игроки платят налоги, с мелких решают „собрать урожай“ проверками, чтобы выполнить планы по пополнению бюджета», — шепчутся сплетники.

Бронированный Land Cruiser гоняет на СВО

Ямальцы активно обсуждают, для чего в гараже представительства в Москве стоит бронированный Land Cruiser 300. Слухачи поговаривают, что автомобиль якобы возит чиновников в зону специальной военной операции. «Говорят, машина давно стоит наготове именно для таких командировок — не только по столице, но и для поездок в Донбасс», — шепчутся болтуны. Если это правда, то, наверное, безопасность чиновников на таких маршрутах действительно требует особых мер.