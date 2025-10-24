Команда «Полярный Урал» проиграла со счетом 9:0 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат законодательного собрания ЯНАО Алексей Щелконогов, который совсем недавно получил мандат, уже успел стать членом футбольной команды регионального парламента «Полярный Урал». Вчера — 23 октября — после заседания заксо состоялась первая игра, в которой одержали победу оппоненты.

«Депутат Алексей Щелконогов вошел в команду ямальского парламента и Счетной палаты „Полярный Урал“ на спартакиаде госслужащих... Вчера для нашей команды прошла первая игра в соревнованиях по мини-футболу. Соперником была команда „Арктика“. Матч получился напряженным и зрелищным», — написано в telegram-канале.

В команде «Арктика» участниками являются чиновники из департамента информационных технологий и связи. «Полярный Урал» проиграли им в сухую со счетом 9:0.

Вчера бывший первый замглавы депспорта ЯНАО Алексей Щелконогов впервые поучаствовал в заседании заксобрания. Единогласным решением депутатов он стал заместителем председателя комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, а также вошел в комитет по социальной политике.