Челябинский губернатор Текслер вручил дипломы выпускникам-штурманам из ЧВВАКУШа

Алексей Текслер пожелал выпускникам быть достойными славы прадедов и своих предшественников Фото: telegram-канал Алексея Текслера

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил выпускников челябинского филиала Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия» имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (ЧВВАКУШ) с окончанием обучения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава области принял участие в торжественном построении, посвященном 123-му выпуску офицеров-штурманов.

«Сегодня к офицерам предъявляются особые требования. От ваших знаний, глубокого понимания воинского долга, мужества и самоотверженности во многом зависит судьба нашего Отечества, надежность его рубежей, безопасность наших граждан. Верю, что каждый из вас приложит все усилия для укрепления вооруженных сил России, для победы над врагом — как уже сделали многие ваши товарищи, выпускники ЧВВАКУШа последних лет, получившие высокие государственные награды, в том числе звание Героя России за боевую работу в зоне специальной военной операции», — заявил Алексей Текслер, обращаясь к выпускникам и их семьям.

По словам губернатора, курсантов ждал непростой путь. В течение пяти лет они осваивали современную авиационную технику, получали военные знания и перенимали опыт у лучших специалистов академии.

В своем обращении губернатор также выразил благодарность преподавателям, отметив их вклад в подготовку новых офицеров, передачу уникальных знаний и боевого опыта молодому поколению военных специалистов.

Челябинский филиал академии является преемником известной школы штурманов, основанной в 1936 году. В этом году ВУНЦ ВВС выпустил около 200 офицеров для вооруженных сил России и дружественных государств. Один выпускник окончил обучение с медалью, еще десять получили дипломы с отличием.