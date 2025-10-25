ТНТ назвал самые популярные сериалы с участием челябинцев

Проекты с участием челябинцев стали наиболее популярными на ТНТ Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Сериалы с участием уроженцев Челябинской области признаны самыми популярными по итогам 2025 года. Наибольший зрительский отклик получили проекты «Олдскул» и «Хутор», к созданию которых приложил руку уроженец Копейска Михаил Ткаченко. Лидерство в рейтингах также завоевали сериалы с участием актеров из Магнитогорска, Каслей и Челябинска, сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

«Главным открытием года стали комедийное мокьюментари „Олдскул“ — с яркими цитатами, которые мгновенно разошлись по соцсетям и стали мемами, а также сериал „Хутор“. Отметим, что продюсером кинокартин стал южноуралец Михаил Ткаченко, ранее проживавший в городе Копейске», — показал проведенный телеканалом анализ.

Среди наиболее просматриваемых работ отмечены комедийный сериал «Телохранители» о челябинских спортсменах, драма «Патриот» с блогером Кариной Мурашкиной из Каслей, «СашаТаня» с ведущим из Челябинска Арсеном Карапетяном, а также «Первокурсницы» с Алиной Воскресенской из Магнитогорска. В 2026 году одной из ожидаемых картин станет комедия «Кузя», действие которой разворачивается в деревне Агаповка Челябинской области, где главную роль исполнит Виталий Гогунский.

Продолжение после рекламы