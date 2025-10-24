Участок предлагают использовать для размещения коммерческого объекта Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU

В Челябинске на продажу выставлен земельный участок промышленного назначения площадью два гектара по цене в один миллиард рублей. Он расположен на улице Братьев Кашириных. Информация о лоте появилась на онлайн-площадке объявлений.

«Участок два га (промназначения). Цена — 1 000 000 000 рублей. Земельный участок на первой линии. Информация по запросу», — уточняется на сайте «Авито».

Автор объявления отметил, что дополнительную информацию он готов предоставить только заинтересованным покупателям. Конкретный адрес расположения земли под застройку не указан.

Продолжение после рекламы

Как сообщало URA.RU ранее, земельный участок площадью 2,9 гектара, принадлежащий компании-банкрота «Джемир-Северозапад», продают в Челябинске на аукционе за 500 миллионов рублей. Он расположен на Университетской Набережной. А в 2022 году в Центральном районе города реализовывали территорию площадью семь га (промназначения) за 1,5 миллиарда рублей.