Мужчина ушел на охоту и не вернулся домой Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области объявили о сборе добровольцев на поиск 62-летнего охотника Владимира Кривоногова, пропавшего во время поездки на охоту. Мужчина ушел в лес в районе города Верхний Уфалей с собакой породы русская гончая и не вернулся, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Вторые сутки силами ПСО „ЛизаАлерт“ и „Легион-Спас“, полиции, МЧС, МПСО Челябинска (кинологический расчет), ПСО Кыштыма и местных добровольцев идёт поиск пропавшего в районе города Верхний Уфалей охотника. Местность сложная, очень нужны подготовленные люди для поиска в лесу, внедорожники для заброски добровольцев на место ПСР, квадроциклы, мотоциклы эндуро», — говорится в сообщении отряда.

Активисты уточнили, что необходима помощь волонтеров — поисковые работы продолжаются в круглосуточном режиме. Присоединиться и оказать поддержку приглашаются все желающие. Также остается актуальным вопрос обеспечения питанием: требуются бутилированная питьевая вода объемом 1 и 5 литров, а также широкий скотч.

Продолжение после рекламы

Для всех участников необходима экипировка для зимнего леса, рекомендуют брать с собой горячий чай, запасной перекус, полностью заряженные телефоны и пауэрбенки, сменную одежду и фонарики. Организованный штаб поисков работает по адресу: Верхний Уфалей, ул. Ленина, 164, Дом культуры в круглосуточном режиме. Волонтеров и неравнодушных жителей просят присоединиться к поискам или оказать материальную помощь.

Как URA.RU писало ранее, 22 октября завершились поиски потерявшейся четырьмя днями ранее туристки. Она отправилась на восхождение к горе Иремель вместе с группой туристов, однако впоследствии приняла решение продолжить путь по альтернативному маршруту самостоятельно. Женщину обнаружили волонтеры в районе Тыгынских болот. Она обморозила конечности.