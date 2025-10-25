Логотип РИА URA.RU
Пьяный угонщик в Челябинской области устроил ДТП и попытался скрыться

25 октября 2025 в 12:20
Угонщика задержали сотрудники полиции

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе Челябинской области мужчина угнал ВАЗ-2114, сел за руль пьяным и устроил ДТП. Он пытался скрыться, но его задержали сотрудники полиции, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«В дежурную часть полиции Миасса пришло сообщение о дорожно-транспортном происшествии в центральной части города. Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан инспекторами ДПС. Отдельно поступило заявление от собственницы автомобиля об угоне транспортного средства», — говорится в заявлении областного главка МВД.

Женщина познакомилась с подозреваемым несколько дней назад. После совместного отдыха он украл ее ключи от авто и без разрешения взял машину. При задержании выяснилось, что мужчина уже был судим по уголовной статье.

По информации полиции, в результате происшествия никто не пострадал. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля), также на него составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Дело будет направлено в суд.

