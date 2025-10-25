Пьяный угонщик в Челябинской области устроил ДТП и попытался скрыться

Угонщика задержали сотрудники полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе Челябинской области мужчина угнал ВАЗ-2114, сел за руль пьяным и устроил ДТП. Он пытался скрыться, но его задержали сотрудники полиции, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«В дежурную часть полиции Миасса пришло сообщение о дорожно-транспортном происшествии в центральной части города. Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан инспекторами ДПС. Отдельно поступило заявление от собственницы автомобиля об угоне транспортного средства», — говорится в заявлении областного главка МВД.

Женщина познакомилась с подозреваемым несколько дней назад. После совместного отдыха он украл ее ключи от авто и без разрешения взял машину. При задержании выяснилось, что мужчина уже был судим по уголовной статье.

Продолжение после рекламы