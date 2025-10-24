Главный режиссер челябинского театра стала почетным гражданином области
В Челябинской области на одного почетного гражданина стало больше
Главный режиссер Камерного театра Челябинска Виктория Мещанинова стала почетным гражданином региона. Этого звания деятеля культуры удостоил губернатора Алексей Текслер.
«„За выдающиеся творческие заслуги и большой личный вклад в развитие театрального искусства Челябинской области присвоить звание почетного гражданина региона Виктории Мещаниновой — главному режиссеру Камерного театра“, — указано в тексте постановления. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
Решение было принято главой региона на основании закона «О наградах Челябинской области». В документе подчеркивается значительный вклад режиссера в культурную жизнь региона. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Главным режиссером театра Мещанинова работает с 1991 года. Она является автором многочисленных знаковых постановок. Среди ее наиболее известных работ — «Женитьба Бальзаминова» по Александру Островскому и «Ромео и Жанетт» по пьесе Жана Ануя. Параллельно с творческой деятельностью Мещанинова много лет готовила творческие кадры, преподавая на кафедре театрального искусства Челябинского государственного института культуры. Имеет многочисленные награды: призы и дипломы регионального фестиваля «Сцена», обладатель премии губернатора и Благодарственных писем заксобрания области, награждалась дипломом «За лучшую режиссерскую работу» международного театрального фестиваля «Коляда-plays» и другими знаками отличия.
