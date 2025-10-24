Логотип РИА URA.RU


Главный режиссер челябинского театра стала почетным гражданином области

24 октября 2025 в 20:08
В Челябинской области на одного почетного гражданина стало больше

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный режиссер Камерного театра Челябинска Виктория Мещанинова стала почетным гражданином региона. Этого звания деятеля культуры удостоил губернатора Алексей Текслер.

«„За выдающиеся творческие заслуги и большой личный вклад в развитие театрального искусства Челябинской области присвоить звание почетного гражданина региона Виктории Мещаниновой — главному режиссеру Камерного театра“, — указано в тексте постановления. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

Решение было принято главой региона на основании закона «О наградах Челябинской области». В документе подчеркивается значительный вклад режиссера в культурную жизнь региона. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Главным режиссером театра Мещанинова работает с 1991 года. Она является автором многочисленных знаковых постановок. Среди ее наиболее известных работ — «Женитьба Бальзаминова» по Александру Островскому и «Ромео и Жанетт» по пьесе Жана Ануя. Параллельно с творческой деятельностью Мещанинова много лет готовила творческие кадры, преподавая на кафедре театрального искусства Челябинского государственного института культуры. Имеет многочисленные награды: призы и дипломы регионального фестиваля «Сцена», обладатель премии губернатора и Благодарственных писем заксобрания области, награждалась дипломом «За лучшую режиссерскую работу» международного театрального фестиваля «Коляда-plays» и другими знаками отличия.

