Главный режиссер челябинского театра стала почетным гражданином области

Решение было принято главой региона на основании закона «О наградах Челябинской области». В документе подчеркивается значительный вклад режиссера в культурную жизнь региона. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Главным режиссером театра Мещанинова работает с 1991 года. Она является автором многочисленных знаковых постановок. Среди ее наиболее известных работ — «Женитьба Бальзаминова» по Александру Островскому и «Ромео и Жанетт» по пьесе Жана Ануя. Параллельно с творческой деятельностью Мещанинова много лет готовила творческие кадры, преподавая на кафедре театрального искусства Челябинского государственного института культуры. Имеет многочисленные награды: призы и дипломы регионального фестиваля «Сцена», обладатель премии губернатора и Благодарственных писем заксобрания области, награждалась дипломом «За лучшую режиссерскую работу» международного театрального фестиваля «Коляда-plays» и другими знаками отличия.