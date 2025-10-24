Челябинцам раскрыли, почему в центре города резко подорожали брежневки

Брежневки в центре города подорожали с 85 до 100 тысяч рублей за квадрат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска в октябре по сравнению с августом 2025 года брежневки и хрущевки подорожали с 85 до 100 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщила президент гильдии риелторов «Южный урал» Наталья Шатрукова.

«В августе квартиры в домах брежневской эпохи упали в цене. Сейчас же наоборот их стоимость выросла до 100 тысяч рублей за квадратный метр. Челябинцы готовы приобретать такое жилье и делать там ремонт. Это касается центра города», — сообщила Шатрукова.

Брежневки в Челябинске стоят немного дороже хрущевок. При этом, в отличии от хрущевок, у квартир в домах брежневской эпохи раздельные комнаты и санузлы.

Продолжение после рекламы