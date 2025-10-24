Челябинцам раскрыли, почему в центре города резко подорожали брежневки
Брежневки в центре города подорожали с 85 до 100 тысяч рублей за квадрат
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В центре Челябинска в октябре по сравнению с августом 2025 года брежневки и хрущевки подорожали с 85 до 100 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщила президент гильдии риелторов «Южный урал» Наталья Шатрукова.
«В августе квартиры в домах брежневской эпохи упали в цене. Сейчас же наоборот их стоимость выросла до 100 тысяч рублей за квадратный метр. Челябинцы готовы приобретать такое жилье и делать там ремонт. Это касается центра города», — сообщила Шатрукова.
Брежневки в Челябинске стоят немного дороже хрущевок. При этом, в отличии от хрущевок, у квартир в домах брежневской эпохи раздельные комнаты и санузлы.
Не стоит забывать, что это старый фонд. Это не совсем удобные планировки, низкие потолки, старые подъезды. Также там нет лифтов и старые коммуникации. Их преимущество в том, что, имея достаточно низкую стоимость, они находятся в развитых районах с хорошей инфраструктурой. Также квартиры обладают хорошей шумоизоляцией. Поэтому в центре брежневки пользуются большим спросом.
