В Челябинске во время лекции умер преподаватель

24 октября 2025 в 17:38
О месте прощания с преподавателем пресс-служба вуза сообщит дополнительно

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске во время лекции в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете умер доцент Сергей Горшков. О смерти преподавателя сообщила пресс-служба вуза. 

«24 октября 2025 года скоропостижно скончался доцент кафедры истории и права, кандидат исторических наук Сергей Маркович Горшков. Отзывчивый человек, надежный товарищ, прекрасный профессионал», — сообщила пресс-служба вуза на официальном сайте. 

Горшкову стало плохо во время лекции. Он потерял сознание и упал. Студенты вызвали скорую. Медики 15 минут проводили реанимационные мероприятия, но спасти преподавателя не смогли. 

Горшкову было 60 лет. В вузе он работал с 1987 года. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Комментарии (1)
  • .
    24 октября 2025 18:01
    жаль, Сергей Маркович, не доработал до Заслуженной пенсии... соболезнования близким усопшего
