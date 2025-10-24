В Челябинске во время лекции умер преподаватель

О месте прощания с преподавателем пресс-служба вуза сообщит дополнительно Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске во время лекции в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете умер доцент Сергей Горшков. О смерти преподавателя сообщила пресс-служба вуза.

«24 октября 2025 года скоропостижно скончался доцент кафедры истории и права, кандидат исторических наук Сергей Маркович Горшков. Отзывчивый человек, надежный товарищ, прекрасный профессионал», — сообщила пресс-служба вуза на официальном сайте.

Горшкову стало плохо во время лекции. Он потерял сознание и упал. Студенты вызвали скорую. Медики 15 минут проводили реанимационные мероприятия, но спасти преподавателя не смогли.

