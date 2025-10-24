На челябинской трассе при столкновении двух иномарок один погиб, пятеро пострадали
Виновник ДТП совершил столкновение, выезжая со второстепенной дороги
Фото: Размик Закарян © URA.RU
На автодороге Троицк — Октябрьское в Челябинской области произошло крупное ДТП с погибшим и пятью постарадавшими. Вечером 24 октября при выезде со второстепенной дороги водитель автомобиля Honda не уступил право проезда Renault Symbol, совершив с ним столкновение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
«По предварительным данным, Honda, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущество автомобилю Renault Symbol. Водитель Honda, мужчина 59 лет, погиб на месте до прибытия врачей», — уточнили в ведомстве.
В результате ДТП пострадали также 60-летний водитель Renault и четверо его пассажиров. Все они получили различные травмы. Погибший не был пристегнут ремнем безопасности на момент аварии, отметили в Госавтоинспекции.
Как сообщало URA.RU ранее, в Саткинском районе утром 21 октября в ДТП погибли женщина с ребенком. Они ехали в легковом автомобиле, который врезался в грузовик. Их тела из искореженной машины доставали сотрудники МЧС.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!