На челябинской трассе при столкновении двух иномарок один погиб, пятеро пострадали

Виновник ДТП совершил столкновение, выезжая со второстепенной дороги

На автодороге Троицк — Октябрьское в Челябинской области произошло крупное ДТП с погибшим и пятью постарадавшими. Вечером 24 октября при выезде со второстепенной дороги водитель автомобиля Honda не уступил право проезда Renault Symbol, совершив с ним столкновение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«По предварительным данным, Honda, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущество автомобилю Renault Symbol. Водитель Honda, мужчина 59 лет, погиб на месте до прибытия врачей», — уточнили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали также 60-летний водитель Renault и четверо его пассажиров. Все они получили различные травмы. Погибший не был пристегнут ремнем безопасности на момент аварии, отметили в Госавтоинспекции.

