Экс-владелица ЧЭМК Антипова отказалась от претензий к приставам по оценке акций

Жалобу из суда Антипова отозвала Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бывшая собственница Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Людмила Антипова отказалась от претензий к приставам и компании «Бизнес-Новация» по поводу оценки акций. Как следует из материалов суда, кассационную жалобу бизнесвумен отозвала.

«Принять отказ Антиповой Людмилы Александровны от кассационной жалобы и прекратить производство по жалобе на решение Арбитражного суда города Москвы, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда», — определил арбитраж Московского округа. Резолютивная часть документа имеется у URA.RU.

Первоначальное решение вынесено в феврале, а постановление апелляционной инстанции — в августе. Решение суда Московского округа вступило в законную силу.

Спор возник вокруг оценки акций непосредственно выступавшей собственником ЧЭМК «Компании Эталон». Работу провела Виктория Елохина из компании «Бизнес-Новация». Стоимость пакета она определила в 17,977 млн рублей, а цена каждой бумаги составила один рубль. Активы арестованы в рамках исполнительного производства. Антипова, как и ее супруг, решила, что ценные бумаги стоят дороже. Суд, однако, заметил, что сам арбитраж компетенциями для проведения оценки не обладает, а не доверять эксперту оснований нет.