Экс-владелица ЧЭМК Антипова отказалась от претензий к приставам по оценке акций
Жалобу из суда Антипова отозвала
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Бывшая собственница Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Людмила Антипова отказалась от претензий к приставам и компании «Бизнес-Новация» по поводу оценки акций. Как следует из материалов суда, кассационную жалобу бизнесвумен отозвала.
«Принять отказ Антиповой Людмилы Александровны от кассационной жалобы и прекратить производство по жалобе на решение Арбитражного суда города Москвы, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда», — определил арбитраж Московского округа. Резолютивная часть документа имеется у URA.RU.
Первоначальное решение вынесено в феврале, а постановление апелляционной инстанции — в августе. Решение суда Московского округа вступило в законную силу.
Спор возник вокруг оценки акций непосредственно выступавшей собственником ЧЭМК «Компании Эталон». Работу провела Виктория Елохина из компании «Бизнес-Новация». Стоимость пакета она определила в 17,977 млн рублей, а цена каждой бумаги составила один рубль. Активы арестованы в рамках исполнительного производства. Антипова, как и ее супруг, решила, что ценные бумаги стоят дороже. Суд, однако, заметил, что сам арбитраж компетенциями для проведения оценки не обладает, а не доверять эксперту оснований нет.
До февраля 2024 года супруги Антиповы и их сыновья владели ЧЭМК, однако по требованию Генпрокуратуры РФ комбинат государство вернуло в свою собственность. Основанием стало заключение надзорного ведомства о нарушениях при приватизации предприятия в 90-е годы. Представители бизнес-семьи ситуацию в СМИ не комментируют.
Материал из сюжета:Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!