Дорога между селами Новомосковским и Октябрьским оказалась сильно разбитой (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области обеспокоены критическим состоянием автомобильной дороги между селами Новомосковским и Октябрьским, требуя от властей срочного ремонта. Об этом рассказала пресс-служба регионального штаба «Народного фронта». Сообщение привлекло внимание следователей — они организовали проверку.

«Это единственный доступный транспортный маршрут для жителей. Каждый год на просьбы о проведении ремонта приходят только отписки от ответственных лиц. Мы обращаемся в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с требованием провести капитальный ремонт на данном участке. Народный фронт держит ситуацию на контроле», — говорится в сообщении общественников.

Речь идет о дороге регионального значения. Протяженность проблемного участка составляет около 15 километров — сейчас на его преодоление у местных уходит не менее часа.

Продолжение после рекламы