Следком начал проверку из-за разваливающейся дороги в Челябинской области. Видео
Дорога между селами Новомосковским и Октябрьским оказалась сильно разбитой (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жители Челябинской области обеспокоены критическим состоянием автомобильной дороги между селами Новомосковским и Октябрьским, требуя от властей срочного ремонта. Об этом рассказала пресс-служба регионального штаба «Народного фронта». Сообщение привлекло внимание следователей — они организовали проверку.
«Это единственный доступный транспортный маршрут для жителей. Каждый год на просьбы о проведении ремонта приходят только отписки от ответственных лиц. Мы обращаемся в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с требованием провести капитальный ремонт на данном участке. Народный фронт держит ситуацию на контроле», — говорится в сообщении общественников.
Речь идет о дороге регионального значения. Протяженность проблемного участка составляет около 15 километров — сейчас на его преодоление у местных уходит не менее часа.
После публикации информации о дороге в соцсетях, исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Константин Правосудов поручил организовать доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
