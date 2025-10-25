В аэропорту Нового Уренгоя массово задерживают рейсы

Задержаны рейсы в Салехард и Уфу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Нового Уренгоя 25 октября задержаны вылеты сразу четырех рейсов в Салехард и Уфу. Об этом говорят данные онлайн-табло, опубликованные на официальном сайте воздушной гавани.

Согласно информации ресурса, не были выполнены рейсы YC-121 (время отправления 14:50) и YC-10 (15:50) в Салехард, а также KV-9412 (15:30) и YAL-41 (16:15) в Уфу. Причины задержки на сайте не уточняются.

Причиной задержек мог стать сильный туман, установившийся в Новом Уренгое второй день подряд. Об этом сообщили в telegram-канале «Импульс Севера — Новости Нового Уренгоя».

«В Новом Уренгое второй день наблюдаются задержки рейсов в Салехард и другие ямальские города из-за сильного тумана. Видимость крайне низкая», — отмечается в сообщении паблика. Корреспондент URA.RU попытался связаться с пресс-службой аэропорта для разъяснения ситуации, однако оперативно комментария получить не удалось.