Кошелек или жизнь: топ-10 фильмов, которые нужно посмотреть на Хэллоуин

Для просмотра на Хэллоуин подходят как мистические комедии, так и триллеры и ужасы Фото: KPA / Global Look Press

Хэллоуин — время мистики, загадок и атмосферных фильмов. URA.RU собрал для вас подборку из топ-10 картин разных жанров, которые создадут нужное настроение в этот особенный праздник. От семейных комедий с призраками до классических триллеров — каждый найдет фильм по душе.

ТОП-10 фильмов для просмотра на Хэллоуин

1. Эдвард Руки-ножницы (1990), 12+

«Эдвард руки-ножницы» — американский фильм 1990 года в жанрах фэнтези, драма, мелодрама Фото: Кадр из фильма «Эдвард Руки-ножницы», реж. Тим Бертон, 20th Century Fox

Романтическо-мистическая сказка Тима Бертона о механическом человеке с ножницами вместо рук, который пытается найти свое место в обычном мире. Эдвард живет в мрачном замке, пока его не забирает к себе семья Боггс. Постепенно он влюбляется в дочь семьи Ким, но его необычная внешность пугает окружающих.

Почему смотреть на Хэллоуин: Атмосфера, мрачные декорации замка и трогательная история любви создают идеальное настроение для осеннего вечера. Фильм показывает, что за устрашающей внешностью может скрываться доброе сердце.

Продолжение после рекламы

Актерский состав: Джонни Депп в культовой роли Эдварда, Вайнона Райдер, Дайан Уист. Режиссер Тим Бертон создал визуально потрясающий мир.

Оценки: IMDb — 7,8, «Кинопоиск» — 8,0. Зрители особенно отмечают музыку Дэнни Эльфмана и операторскую работу.

2. Семейка Аддамс (1991), 16+

«Семейка Аддамс» (The Addams Family) — американский фильм 1991 года в жанрах фэнтези и комедии Фото: Кадр из фильма «Семейка Адамс», реж. Барри Зонненфельд, Paramount Pictures, Columbia Pictures

Черная комедия о колоритной готической семье, живущей в мрачном особняке. Глава семьи Гомес мечтает воссоединиться с пропавшим братом Фестером. Когда тот внезапно возвращается, семья радуется, но вскоре выясняется, что это самозванец, желающий завладеть богатством Аддамсов.

Почему смотреть на Хэллоуин: Идеальное сочетание мрачной атмосферы и юмора. Семейка Аддамс — воплощение хэллоуинского духа: они обожают все жуткое и мистическое, при этом оставаясь любящей семьей.

Актерский состав: Рауль Хулиа как харизматичный Гомес, Анжелика Хьюстон в роли элегантной Мортиши, Кристофер Ллойд в роли дяди Фестера.

Оценки: IMDb — 7,0, «Кинопоиск» — 7,7. Фильм получил номинацию на «Оскар» за лучшие костюмы.

3. Битлджус (1988), 12+

«Битлджус» — американская готическая темная фэнтезийная комедия ужасов 1988 года режиссера Тима Бертона Фото: Кадр из фильма «Битлджус», реж. Тим Бертон, The Geffen Company

Чудная комедия о супружеской паре Адаме и Барбаре, которые погибают в автокатастрофе и становятся призраками собственного дома. Когда в их жилище заселяется новая семья, привидения пытаются их напугать, но безуспешно. Тогда они обращаются за помощью к профессиональному духу Битлджусу.

Почему смотреть на Хэллоуин: Фильм сочетает страшные элементы с комедией, создавая легкую, но мистическую атмосферу. Визуальный стиль Тима Бертона и креативные спецэффекты делают просмотр увлекательным.

Актерский состав: Майкл Китон в культовой роли Битлджуса, Алек Болдуин и Джина Дэвис как призраки-новички, юная Вайнона Райдер.

Оценки: IMDb — 7,4, «Кинопоиск» — 7,4. Фильм получил «Оскар» за лучший грим и считается классикой жанра.

4. Особняк с привидениями (2003), 12+

«Особняк с привидениями» — американская фэнтезийная комедия 2003 года Фото: Supplied by FilmStills.net / Global Look Press

Семейная комедия о риэлторах Эверсах, которые приезжают осмотреть старинное поместье и вынуждены остаться на ночь из-за непогоды. В доме их встречает загадочный хозяин мистер Грейси и странная прислуга. Семья сталкивается с мистическими явлениями и должна разгадать тайну особняка.

Почему смотреть на Хэллоуин: Классическая история о доме с привидениями, адаптированная для семейного просмотра. Множество мистических элементов без излишней жестокости.

Актерский состав: Эдди Мерфи в главной роли, Марша Томасон, Теренс Стэмп. Режиссер Роб Минкофф создал зрелищную картину.

Оценки: IMDb — 5,2, «Кинопоиск» — 6,2. Фильм больше подходит для семейного просмотра, чем для любителей серьезной мистики.

5. Сияние (1980), 18+

Психологический триллер Стэнли Кубрика о писателе Джеке Торренсе, который соглашается работать смотрителем в отдаленном отеле «Оверлук» зимой. Вместе с женой и сыном он остается в огромном пустом отеле, где постепенно сходит с ума под влиянием мистических сил.

Продолжение после рекламы

Почему смотреть на Хэллоуин: Один из величайших фильмов ужасов в истории кино. Атмосферу страха Кубрик создает через визуальные образы, музыку и психологическое напряжение, а не через откровенное насилие.

Актерский состав: Джек Николсон в культовой роли Джека Торренса, Шелли Дюваль, Дэнни Ллойд. Режиссерская работа Кубрика считается эталонной.

Оценки: IMDb — 8,4, «Кинопоиск» — 7,8. Фильм входит в списки лучших хоррор-картин всех времен.

6. Хэллоуин (1978), 18+

«Хэллоуин» (Halloween) — американский фильм 1978 года в жанрах триллер и ужасы Фото: Кадр из фильма «Хеллоуин», реж. Джон Карпентер

Классический слэшер Джона Карпентера о серийном убийце Майкле Майерсе, который в детстве убил свою сестру и через 15 лет сбегает из психиатрической больницы. Он возвращается в родной городок Хэддонфилд, где начинает преследовать школьницу Лори и ее друзей.

Почему смотреть на Хэллоуин: Фильм дал название самому празднику ужасов. Карпентер создал эталон жанра слэшер, используя минимум спецэффектов, но максимум атмосферы страха.

Актерский состав: Джейми Ли Кертис в дебютной роли «последней девушки», Дональд Плезенс как одержимый психиатр. Режиссер Джон Карпентер также написал культовую музыку.

Оценки: IMDb — 7,7, «Кинопоиск» — 7,0. При бюджете 325 тысяч долларов собрал 47 миллионов, став одним из самых прибыльных независимых фильмов.

7. Донни Дарко (2001), 18+

«Донни Дарко» — американский фильм 2001 года в жанрах фантастики, триллера, драмы и детектива Фото: Кадр из фильма «Донни Дарко», реж. Ричард Келли, Newmarket Films

Мистический триллер о подростке Донни, который встречает человека в костюме кролика по имени Фрэнк. Тот сообщает, что через 28 дней наступит конец света. Донни начинает видеть странные вещи и совершать необъяснимые поступки, пытаясь понять смысл происходящего.

Почему смотреть на Хэллоуин: Фильм происходит в октябре 1988 года, атмосфера осени и приближающегося Хэллоуина пронизывает всю картину. Сложная философская притча о времени и судьбе.

Актерский состав: Джейк Джилленхол в прорывной роли, Джена Мэлоун, Патрик Суэйзи, Дрю Бэрримор. Дебютная работа режиссера Ричарда Келли.

Оценки: IMDb — 8,0, «Кинопоиск» — 7,6. Культовый статус фильм получил после выхода на DVD, став объектом множества теорий и интерпретаций.

8. Крик (1996), 18+

«Крик» (Scream) — американский фильм 1996 года в жанрах ужасы, триллер, детектив Фото: Кадр из фильма «Крик», реж. Уэс Крэйвен, Woods Entertainment

Постмодернистский слэшер Уэса Крэйвена о серийном убийце в маске призрака, который терроризирует школьников городка Вудсборо. Главная героиня Сидни Прескотт оказывается в центре событий, а убийца каждый раз звонит жертвам, обсуждая правила фильмов ужасов.

Почему смотреть на Хэллоуин: Фильм одновременно пародирует и воскрешает жанр слэшер. Персонажи знают все клише хорроров, что создает уникальную атмосферу самоиронии и страха.

Актерский состав: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, молодые Скит Ульрих и Мэттью Лиллард. Сценарист Кевин Уильямсон создал интеллектуальный хоррор.

Продолжение после рекламы

Оценки: IMDb — 7,4, «Кинопоиск» — 7,3. Фильм возродил интерес к жанру слэшер в 1990-х годах.

9. Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999), 18+

Малобюджетный фильм ужасов 1999 года — «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» Фото: Кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», реж. Дэниел Мирик, Эдуардо Санчес, Haxan Films

Революционный фильм ужасов, снятый в стиле «найденных кадров». Трое студентов отправляются в лес Мэриленда снимать документалку о местной легенде — ведьме из Блэр. Они заблудились и стали жертвами мистических явлений, а их видеозаписи нашли спустя год.

Почему смотреть на Хэллоуин: Фильм создает атмосферу реального документального расследования паранормальных явлений. Страх возникает от неизвестности и того, что остается за кадром.

Актерский состав: Хезер Донахью, Джошуа Леонард, Майкл Уильямс играют самих себя. Режиссеры Дэниел Мирик и Эдуардо Санчес создали новый поджанр.

Оценки: IMDb — 6,5, «Кинопоиск» — 6,5. При бюджете 60 тысяч долларов собрал почти 250 миллионов по всему миру.

10. Ключ от всех дверей (2005), 18+

«Ключ от всех дверей» — фильм 2005 года производства Германии и США в жанрах ужасы, триллер, драма, детектив Фото: Кадр из фильма «Ключ от всех дверей», реж. Иэн Софтли, Universal Pictures

Интересный триллер о молодой сиделке Кэролайн, которая устраивается ухаживать за парализованным стариком в огромном особняке в Луизиане. Она получает универсальный ключ от всех комнат, но одну дверь открыть не может. Там скрыта тайна, связанная с магией худу.

Почему смотреть на Хэллоуин: Атмосферный триллер с элементами мистики и неожиданным финалом. Фильм исследует тему веры в сверхъестественное и то, как она может стать реальностью.

Актерский состав: Кейт Хадсон в драматической роли, Джина Роулендс, Питер Сарсгаард, Джон Херт. Режиссер Иэн Софтли создал стильную тревожную атмосферу.