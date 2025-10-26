Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились на мир
Трамп объявил о мире между Таиландом и Камбоджей
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Между Таиландом и Камбоджей достигнуто соглашение по прекращению вооруженных столкновений на границе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Обе страны согласились прекратить все столкновения… 18 камбоджийских военнопленных будут освобождены», — заявил американский лидер в эфире камбоджийского государственного телевидения.
Пограничное противостояние между Таиландом и Камбоджей в период с 24 по 29 июля обострилось до масштабных боевых действий с использованием тяжелой техники, артиллерийских систем и авиации. Конфликт был урегулирован после достижения соглашения о прекращении огня при содействии Штатов, Китая, а также Малайзии, которая в 2025 году занимает пост председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
