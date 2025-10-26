Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились на мир

Между Таиландом и Камбоджей достигнуто соглашение по прекращению вооруженных столкновений на границе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Пограничное противостояние между Таиландом и Камбоджей в период с 24 по 29 июля обострилось до масштабных боевых действий с использованием тяжелой техники, артиллерийских систем и авиации. Конфликт был урегулирован после достижения соглашения о прекращении огня при содействии Штатов, Китая, а также Малайзии, которая в 2025 году занимает пост председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).