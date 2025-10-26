Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Азия

Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились на мир

26 октября 2025 в 10:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трамп объявил о мире между Таиландом и Камбоджей

Трамп объявил о мире между Таиландом и Камбоджей

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Между Таиландом и Камбоджей достигнуто соглашение по прекращению вооруженных столкновений на границе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Обе страны согласились прекратить все столкновения… 18 камбоджийских военнопленных будут освобождены», — заявил американский лидер в эфире камбоджийского государственного телевидения.

Пограничное противостояние между Таиландом и Камбоджей в период с 24 по 29 июля обострилось до масштабных боевых действий с использованием тяжелой техники, артиллерийских систем и авиации. Конфликт был урегулирован после достижения соглашения о прекращении огня при содействии Штатов, Китая, а также Малайзии, которая в 2025 году занимает пост председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал